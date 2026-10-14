Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago21.2°
Humedad38%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Desastres naturales | Inundaciones

Providencia retomará clases en ocho recintos municipales este jueves

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Tres establecimientos permanecerán sin actividades mientras concluyen las tareas de limpieza e inspección, informó Jaime Bellolio.

Providencia retomará clases en ocho recintos municipales este jueves
 ATON
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, informó que ocho establecimientos educacionales municipales de la comuna retomarán las clases este jueves 15 de octubre, tras las intensas lluvias y tormentas eléctricas que provocaron daños e inundaciones en distintos sectores de la capital.

"Ya los tenemos todos limpios con excepción de tres: el colegio El Vergel, el jardín infantil El Aguilucho y nuestra Escuela de Lenguaje (Abelardo Iturriaga). Todos los demás, los otros ocho colegios y liceos, van a tener clases el día de mañana", señaló el jefe comunal.

Bellolio indicó que los equipos municipales continúan trabajando para "recuperar algunos servicios municipales, como, por ejemplo, la licencia de conducir" y habilitar los espacios que todavía presentaban problemas.

"Nuestros Cesfam ya están operando ahora por la tarde. Con excepción del Cecosf Andacollo, que queda muy cerquita, y de la farmacia (ProviSalud) de los Leones, todo lo demás ya está operativo. Nuestros recintos deportivos ya están operativos y esperamos durante el transcurso del día también que el tercer subterráneo de la Municipalidad quede libre y dispuesta", precisó.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada