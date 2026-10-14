Providencia retomará clases en ocho recintos municipales este jueves

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, informó que ocho establecimientos educacionales municipales de la comuna retomarán las clases este jueves 15 de octubre, tras las intensas lluvias y tormentas eléctricas que provocaron daños e inundaciones en distintos sectores de la capital.

"Ya los tenemos todos limpios con excepción de tres: el colegio El Vergel, el jardín infantil El Aguilucho y nuestra Escuela de Lenguaje (Abelardo Iturriaga). Todos los demás, los otros ocho colegios y liceos, van a tener clases el día de mañana", señaló el jefe comunal.

Bellolio indicó que los equipos municipales continúan trabajando para "recuperar algunos servicios municipales, como, por ejemplo, la licencia de conducir" y habilitar los espacios que todavía presentaban problemas.

"Nuestros Cesfam ya están operando ahora por la tarde. Con excepción del Cecosf Andacollo, que queda muy cerquita, y de la farmacia (ProviSalud) de los Leones, todo lo demás ya está operativo. Nuestros recintos deportivos ya están operativos y esperamos durante el transcurso del día también que el tercer subterráneo de la Municipalidad quede libre y dispuesta", precisó.