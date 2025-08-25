Puerto Montt: Alerta roja y suspensión de clases por crecida del río Lenca

El aumento sostenido del caudal del río Lenca llevó al Senapred a decretar alerta roja para la comuna de Puerto Montt, y al Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) a suspender las clases en todos los establecimientos del sector de la Carretera Austral para este lunes 25 de agosto.
Las medidas responden a la amenaza de desborde advertida este domingo por la Dirección General de Aguas (DGA), y a un deslizamiento de material en el kilómetro 38 de la ruta, en el sector de Chaicas, producto de un intenso sistema frontal que afecta a la Región de Los Lagos.
Senapred sostuvo que "si continúa aumentando el caudal, podría ocasionar afectación a personas y daños en infraestructuras de la comuna", y en este marco, la alerta roja permite movilizar "todos los recursos necesarios y disponibles para actuar, dada la extensión y severidad del evento".
En cuanto a la suspensión de clases, la DAEM de Puerto Montt declaró que es una medida preventiva, cuyo único objetivo es "resguardar la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, sus familias y los funcionarios, ante las adversas condiciones climáticas y las dificultades de traslado que estas generan en el sector".
Por su parte, el alcalde Rodrigo Wainraihgt publicó en su cuenta de X que "nuestro equipo de Gestión del Riesgo del Desastre y la Delegación Rural han estado en terreno con los vecinos para monitorear la situación", que hasta el momento, no deja "afectación a personas, casas ni animales".
"Se espera que las condiciones mejoren en las próximas horas y que el caudal vaya disminuyendo", añadió el jefe comunal.