Senapred decretó Alerta Roja para las regiones de Ñuble y del Maule por peligro de desborde de ríos

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la Región de Ñuble, luego de que las estaciones hidrométricas de la Dirección General de Aguas (DGA) confirmaran que los ríos Chillán, Niblinto y Perquilauquén superaron los umbrales máximos de seguridad.

Frente al inminente riesgo de inundaciones en zonas habitadas, el organismo activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) enviando notificaciones directas a los teléfonos móviles de los sectores expuestos y se decretó la suspensión total de clases en la Región de Ñuble.

La declaración de Alerta Roja faculta la movilización de recursos locales y extraordinarios para evaluar eventuales daños, mantener un monitoreo permanente en las riberas y desplegar evacuaciones preventivas si la situación lo requiere.

El delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda, encabezó un Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) regional para coordinar la respuesta institucional y confirmó que las autoridades se encuentran en terreno junto a los municipios.

"Nos encontramos en Senapred monitoreando minuto a minuto la situación de los ríos y sus caudales. Nos hemos reunido en un Cogrid para reforzar la coordinación de todos los organismos y mantener una respuesta oportuna ante cualquier emergencia", sostuvo la autoridad.

Por su parte, el director regional (s) de Senapred, Cristian Matus, enfatizó en la importancia de la prevención ciudadana mientras los equipos del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se mantienen desplegados.

"Las estaciones de la DGA han superado los umbrales establecidos, lo que incrementa el riesgo de desbordes e inundaciones en sectores ribereños. Reiteramos a la comunidad la importancia de acatar las indicaciones que les entreguen las autoridades en terreno", instó la autoridad, haciendo un llamado a alejarse de los cauces de agua e informarse por canales oficiales.

De acuerdo con el balance, en Ñuble se reportan 107 personas afectadas y 74 viviendas en evaluación. Además, hay habitantes aislados en El Carmen, Ñiquén y San Carlos debido a cortes en los accesos a sus viviendas.

En tanto, se mantienen 11 personas albergadas en Ñiquén y 70 en San Nicolás, mientras las autoridades continúan evaluando los daños provocados por la emergencia.

Alerta Roja en el Maule y emergencias por desbordes en el Biobío

La emergencia hídrica trasciende las fronteras de Ñuble y abarca amplias zonas de la macrozona sur.

En el Maule, Senapred mantiene vigente la Alerta Roja para la totalidad de la región debido a la intensidad del frente y el incremento de los cauces.

Mientras, en la Región del Biobío, se encuentra activa la Alerta Roja en la comuna de Arauco por el desborde del río Pichilo, a la que se sumó igual medida extrema para Tucapel, Yumbel y Los Ángeles por el desborde de cauces locales.

El delegado presidencial regional, Julio Anativia, señaló que "se están realizando coordinadamente con los actores locales las respectivas supervisiones y evacuaciones en los casos necesarios por la crecida de estos ríos".

De forma preventiva ante el aumento paulatino del caudal, se estableció Alerta Amarilla para la Provincia del Biobío y las comunas ribereñas de Santa Juana, Hualqui, Coronel, Chiguayante, San Pedro de la Paz, Concepción y Hualpén, zona por donde el río desemboca en el mar.

A la situación de los cauces se suma el riesgo de trombas marinas en el litoral de la Región del Biobío. La advertencia del Centro Meteorológico de la Armada se mantiene vigente hasta las 20:00 horas de este lunes.