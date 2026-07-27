Defensoría de la Niñez evalúa acciones contra exasesor libertario: Su despido "no basta"

Desde la Defensoría de la Niñez, su titular Anuar Quesille advirtió que estudian acciones legales e institucionales tras la viralización de un video donde Ítalo Omegna, hasta hace poco asesor del diputado libertario Hans Marowski, realiza alusiones de carácter sexual hacia menores de edad y burlas dirigidas a personas dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Tras la difusión del registro grabado junto a integrantes del canal "La Cofradía", Omegna presentó su renuncia a la asesoría parlamentaria —la cual fue aceptada— y fue removido de su puesto de jefe de vinculación en el Instituto Mises Cono Sur, mientras que el Partido Nacional Libertario emitió un comunicado desmarcándose de sus declaraciones.

"Uno de los problemas más graves que enfrenta la protección de la niñez y la adolescencia en Chile es la violencia sexual. Es por eso que en este contexto y en ningún otro son aceptables (los chistes) o se puede trivializar un asunto tan delicado como es el abuso sexual", dijo Quesille.

"Estamos evaluando las acciones y eventuales responsabilidades, porque no basta simplemente la mera separación de una persona (de su función en el Parlamento), sino que (es necesario que) las autoridades reconozcan que se trata de un hecho inaceptable", enfatizó el defensor de la Niñez, adelantando que expondrán la situación ante el Congreso Nacional.

La condena también sumó la voz de la Federación Nacional de Autismo. Su presidenta, Chantal Garay, fustigó que "no se trata solo de una opinión privada ni de bromas sin consecuencia; se contribuye a reforzar estigmas con este tipo de comentarios: prejuicios, discursos que históricamente han legitimado la discriminación y también la exclusión de las personas autistas. La pedofilia jamás puede ser sujeto de bromas".

Rechazo transversal

En el ámbito político, el hecho generó críticas tanto desde el oficialismo como desde la oposición. La diputada comunista Lorena Pizarro catalogó de "insuficiente" la reacción del Partido Lbertario, manifestando que "la renuncia es lo mínimo que puede pasar con sujetos tan despreciables como estos".

"La falta de condena del Partido Libertario es repulsiva, indigna. Nosotros estamos oficiando y vamos a estudiar otras medidas", señaló la parlamentaria.

En tanto, el diputado Eduardo Durán (Renovación Nacional) afirmó que "debe existir una fiscalización mucho más rigurosa por parte de los diputados respecto de las personas que integran sus equipos".

"En este y en cualquier otro tema sensible, no hay espacio para la burla ni el menosprecio, y menos aún cuando se trata de niños o personas con capacidades distintas. Espero que esta conducta tenga consecuencias y que quien actuó de esta manera no sea recontratado en otra institución del Estado", exhortó el legislador.

En paralelo, el Gobierno anticipó la implementación de un plan en el Ministerio de Seguridad Pública con 40 medidas para fijar estándares éticos a autoridades y asesores en el aparato público.