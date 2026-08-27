¿Puede ocurrir en Chile un desastre glaciar como el de Nepal?

Tras el destructivo desprendimiento de una montaña y un glaciar en la frontera entre Nepal y Tíbet -evento que movilizó entre 100 y 200 millones de metros cúbicos de masa y generó un sismo de magnitud 5,2-, Felipe Ugalde, geólogo de la Universidad de Chile y especialista en glaciares, analizó este jueves en El Diario de Cooperativa la factibilidad de que remociones en masa de origen glaciar afecten a zonas pobladas o infraestructura estratégica en la cordillera de los Andes.

El profesional explicó que, si bien la escala registrada en el Himalaya resulta difícil de replicar en el país debido a la magnitud de sus cumbres, la interacción entre el retroceso glaciar, la degradación del suelo congelado o permafrost por el calentamiento global y la actividad humana sí ha generado desastres similares en la historia reciente de Chile.

"(Un colapso) de la magnitud como se registró en Nepal, de entre 100 y 200 millones de metros cúbicos, no. Me atrevería a señalar que es muy difícil, (porque) esas son ya escalas que encontramos en los Himalayas, donde están las montañas más altas del mundo. No obstante, en los Andes han pasado eventos similares, solo que de distinta proporción", señaló Ugalde.

Detalló que, por ejemplo, "el aluvión del estero Parraguirre del año 87 fue desencadenado por una avalancha de roca del orden de las decenas de millones de metros cúbicos que finalmente provocó cerca de 50 fatalidades en el Cajón del Río Colorado (...) La Villa Santa Lucía en 2017, en la Región de Los Lagos, fue bastante similar: una avalancha de roca que pasó a llevar parte de un glaciar y arrastró todo a su paso, con 20 fatalidades y un poco más en la misma villa. Entonces, hay precedentes similares y hay historial de la interacción entre la presencia humana y el recorrido de estos gigantescos aluviones".

Aunque las zonas de frontera en Chile no están densamente pobladas, el experto advirtió que la ocurrencia de estos eventos cerca de faenas mineras, centrales hidroeléctricas o pasos internacionales "sí que son los elementos para que se convierta en un desastre".

Monitoreo y brechas de financiamiento

Respecto a las capacidades del país para prevenir o detectar tempranamente colapsos inminentes -a semejanza de evacuaciones preventivas logradas en Europa-, Ugalde advirtió que Chile carece de los recursos económicos y de la infraestructura técnica necesaria para implementar un seguimiento de alta precisión en tiempo real en la zona centro.

"Siendo muy categórico y muy honesto, no, porque hacer un monitoreo al nivel que realizaron en Suiza requiere recursos millonarios (...) Chile tiene capacidades de monitoreo de clase mundial para estudiar terremotos, tsunamis, volcanes, entre otros, pero ahora tenemos que llevar eso al estudio de los peligros, las remociones en masa en general y aún más puntual en el caso particular de los glaciares", concluyó el especialista.