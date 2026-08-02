Región de Coquimbo: Aguas del Valle anunció descuentos para hogares afectados por corte

La empresa sanitaria Aguas del Valle anunció una serie de medidas de apoyo para los clientes afectados por las prolongadas interrupciones del suministro de agua potable que dejó el reciente sistema frontal en la Región de Coquimbo.

La emergencia, marcada por el desborde de un río y un posterior alud que provocó importantes daños en la infraestructura sanitaria, fue calificada como un evento de fuerza mayor. No obstante, la empresa informó que aplicará compensaciones voluntarias para ir en ayuda de las familias afectadas.

El gerente general de Aguas del Valle, José Luis Murillo, explicó que "Enfrentamos una emergencia climática inédita, que hizo imposible mantener la producción habitual de agua potable".

"Aunque un evento de esta magnitud habría generado efectos similares -o incluso más graves- en cualquier ciudad del mundo, comprendemos las profundas dificultades y molestias que vivieron nuestros clientes", agregó.

"Por otra parte, en el contexto extremo que afectaba a la región, el abastecimiento alternativo no alcanzó una debida respuesta. Por ello, hemos decidido aplicar un descuento directo en la próxima facturación", anticipó Murillo.

Como parte de estas medidas, la sanitaria informó que eliminará el cobro correspondiente al concepto de consumo de agua del período de julio para los clientes que permanecieron más de cuatro días sin servicio. En tanto, quienes enfrentaron interrupciones de menor duración, recibirán un descuento del 50% sobre ese mismo ítem.

La empresa también anunció que presentará ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) un programa de cumplimiento destinado a fortalecer los protocolos de respuesta frente a futuras contingencias, especialmente en lo relacionado con el abastecimiento alternativo de agua potable durante emergencias.

Finalmente, Murillo valoró el trabajo realizado por los equipos de la compañía y de las instituciones que colaboraron durante la contingencia, destacando el apoyo brindado por el Ejército de Chile y otras organizaciones que participaron en las labores para restablecer el servicio en las zonas afectadas.