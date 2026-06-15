Comienza una nueva PAES de Invierno, que "abre ventanas y amplía oportunidades"

Con un total de 34.324 inscritos y el objetivo de otorgar mayor flexibilidad al ingreso universitario, este lunes comienza la rendición de la PAES de Invierno, proceso que permite a los estudiantes utilizar sus mejores resultados para postular a la educación superior.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, destacó que esta versión de la prueba "abre ventanas y amplía oportunidades" para los postulantes, especialmente para aquellos que buscan mejorar sus ponderaciones en carreras de alta demanda.

"Para esta aplicación se registró un total de 34.324 personas inscritas, y eso es más que el año anterior. Vemos es que hay personas que se desplazan a preferir o utilizar esta instancia adicional, porque es una instancia que permite mejorar puntajes", subrayó.

La autoridad explicó que más de la mitad de los inscritos "ya dieron la PAES regular y la combinación de los mejores puntajes mejora el acceso. Esto ocurre sobre todo para carreras de alta competencia, por ejemplo, las áreas de la salud, medicina. Ahí se abren ventanas de oportunidad del acceso".

"La prueba de invierno se ha ido constituyendo como una instancia que hace el acceso más flexible y más abierto", sostuvo.



Valdés también reiteró la importancia que ha adquirido el proceso para los postulantes desde su implementación en 2023: "Al principio lo mirábamos con algunas aprensiones respecto a si la PAES de invierno beneficiaba a todos por igual o aumentaba desigualdades, y hemos llegado a concluir, después de varios procesos, que amplía oportunidades para quienes ya egresaron de la enseñanza media y entrega efectivamente mayor flexibilidad al sistema de acceso", reflexionó.

Cronograma del proceso

La subsecretaria de Educación detalló el cronograma del proceso, que comenzará este lunes con el reconocimiento de salas a las 12:00 horas "en todas las regiones de Chile", y continuará durante tres jornadas clave:

Lunes 15 de junio : 15:00 horas - PAES de Competencia Matemática 2 (M2).

: 15:00 horas - 2 (M2). Martes 16 de junio : 09:00 horas - PAES de Competencia Lectora | 15:00 horas - PAES de Ciencias .

: 09:00 horas - | 15:00 horas - . Miércoles 17 de junio: 09:00 horas - PAES de Competencia Matemática 1 (M1) | 15:00 horas - PAES de Historia y Ciencias Sociales.

Finalmente, Valdés confirmó que los resultados de la PAES de Invierno serán publicados el próximo 17 de julio, un mes después de finalizada la rendición.