Leonor Varas, directora del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre), abordó esta tarde en Cooperativa el error ocurrido durante el inicio del proceso de admisión en la plataforma del organismo, que señalaba a quienes postulaban a una carrera de pedagogía que no cumplían con los requisitos, aseveran que ya fue corregido.

"Nosotros tenemos un asistente de postulación en este momento, mientras están postulando, hay un asistente que ayuda en las búsquedas y avisa, da aviso, pero no bota del sistema. Este, está alineado completamente con nuestra publicación de la oferta definitiva de carreras, vacaciones y ponderaciones que se entrega el 25 de septiembre", señaló.

El error, explicó, se produjo por una modificación en la ley que fijaba en más de 600 puntos el requisito para postular a pedagogías, proyecto presentado en marzo por el Ministerio de Educación y fue publicada el 30 de diciembre, días antes de la postulación. "Es imposible actualizar todo", aseveró.

Sin embargo, aseguró que ya está zanjado el error y ya se puede postular a carreras de pedagogía. Asimismo, enfatizó en que mientras el proceso de admisión este abierto -hasta este jueves a las 13:00 horas-, "se puede volver a entrar, cambiarla y ver que ahora está bien".

