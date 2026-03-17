PAES de invierno: Este martes cierra el plazo de inscripción para la Admisión 2027

Este martes 17 de marzo, a las 13:00 horas, finaliza el plazo para inscribirse en la PAES de invierno 2026, correspondiente al proceso de Admisión 2027.

La prueba se rendirá los días 15, 16 y 17 de junio y está destinada exclusivamente a egresados de enseñanza media de 2025 o de años anteriores, que cuenten con Licencia de Enseñanza Media o certificado de egreso. También pueden postular quienes tengan reconocimiento de estudios realizados en el extranjero.

El proceso contempla un total de 50.000 cupos disponibles.

Desde el sistema de acceso recordaron que los puntajes válidos para la admisión 2027 consideran tanto las pruebas PAES de invierno como la aplicación regular rendidas en 2025 y 2026, lo que permite a los postulantes combinar sus mejores resultados al momento de postular.

En cuanto a los costos, quienes se inscriban pueden rendir entre una y cinco pruebas. El valor es de $17.500 por una prueba; $32.000 por dos; y $46.500 por tres o más.

Además, al inscribir la prueba de Competencia Matemática 1 (M1), los postulantes podrán agregar sin costo la de Competencia Matemática 2 (M2), y viceversa.

La subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, valoró el interés que ha generado esta aplicación.

"La PAES de invierno ha tenido una gran cantidad de inscritos en todas las regiones del país, lo que es una muy buena noticia, porque demuestra que muchos estudiantes quieren mejorar sus puntajes y ampliar sus oportunidades de acceso a la educación superior", señaló.

Por su parte, la directora del DEMRE de la Universidad de Chile, Leonor Varas, recomendó inscribir la prueba de Competencia Matemática 2, especialmente para quienes evalúan postular a carreras científicas o tecnológicas.

"El consejo es inscribirla para no cerrarse puertas a la hora de postular, al no contar con un puntaje que resulte ser un requisito en una carrera de su interés", explicó.

Entre las fechas clave del proceso, se contempla la rendición de la PAES de invierno entre el 15 y 17 de junio, mientras que la entrega de resultados está programada para el 17 de julio.