Una protesta estudiantil convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) registra este jueves enfrentamientos y alteraciones al tránsito en el centro de Santiago. Los desórdenes registrados sobre la calzada sur de la Alameda impidieron que la manifestación pudiera avanzar de acuerdo con el trazado previsto por los organizadores y las autoridades metropolitanas.

Los problemas en el desplazamiento se iniciaron a la altura de calle Portugal y en las inmediaciones del cerro Santa Lucía. En ese sector comenzaron los primeros choques con efectivos policiales, obligando a que la columna detuviera su paso durante varios minutos y terminara desviando parte importante de su flujo hacia la calle José Victorino Lastarria para evadir la acción de los uniformados.

El punto más complejo de la movilización se concentra frente a la Casa Central de la Universidad de Chile. En ese lugar, individuos encapuchados sostuvieron nuevos choques contra personal uniformado, lo que motivó el accionar de al menos tres carros lanzagua y un vehículo lanzagases para despejar la vía y dispersar las concentraciones.

De forma simultánea a estos hechos, en el frontis de la Casa Central de la Universidad Católica se registraron enfrentamientos entre sujetos encapuchados y grupos de estudiantes gremialistas.

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