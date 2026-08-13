Junaeb confirma digitalización de la TNE: Tarjeta física será eliminada progresivamente

El director nacional de Junaeb, Fernando Peña, anunció que la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) comenzará un proceso de digitalización durante este año, con el objetivo de avanzar hacia el reemplazo gradual de la tarjeta física.

La medida fue informada durante la Cuenta Pública Participativa 2026, instancia en la que Peña aseguró que la decisión ya está tomada y que busca modernizar el sistema, además de facilitar el traslado de los estudiantes y reducir situaciones de conflicto relacionadas con el uso de la TNE.

"Este es un gesto concreto de modernización, pero, sobre todo, un gesto para facilitar la vida y para evitar también situaciones como las que hemos visto particularmente en regiones", explicó la autoridad.

La idea es que durante 2026 comience una marcha blanca de la TNE digital, período en que ambas modalidades funcionarían de manera paralela mientras se evalúa su implementación. Según Peña, posteriormente se espera avanzar hacia el reemplazo definitivo de la tarjeta física.

"Se va a acabar el plástico gradualmente y creemos que es la mejor decisión pensando en el bienestar y también en la facilidad con que los alumnos hoy día se trasladan", afirmó.