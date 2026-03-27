Ministra de Ciencia defendió recorte a Becas Chile: "El retorno de la inversión no es muy claro"

La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, defendió en "Esa es la idea" de Cooperativa el congelamiento de Becas Chile para magíster y postdoctorado al extranjero.

La secretaria de Estado explicó que la decisión se enmarca en el plan de austeridad fiscal del Gobierno, con una reducción del 3% en cada ministerio, donde la cartera de Ciencia experimentará una caída significativa, pasando de 588 mil millones a 565 mil millones de pesos.

La titular sostuvo que el programa -vigente desde 2008- nunca fue rediseñado pese a evaluaciones negativas de Contraloría e informes externos.

"El retorno de la inversión no es muy claro", afirmó Lincolao, quien detalló que cada becario representa un costo de entre 60 y 80 millones de pesos, más 16 años de seguimiento operacional, sin certeza sobre si los graduados regresan o se insertan laboralmente en Chile.

La autoridad también cuestionó la equidad del programa. "Yo conocí a mucha gente que tenía Beca Chile que eran de clase acomodada", señaló, advirtiendo que en 18 años nunca se consideró el nivel socioeconómico de los postulantes ni su impacto en movilidad social.

Lincolao precisó que los pagos a becarios vigentes se mantienen intactos y que la convocatoria de doctorado 2026 no fue suspendida. El nuevo foco, dijo, será fortalecer universidades nacionales y regionales, algunas de las cuales operan con apenas cinco estudiantes de doctorado.