Gobierno suspende becas para magíster y posdoctorado en el extranjero

La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, anunció la suspensión de Becas Chile para magíster y posdoctorados en el extranjero a partir de este año.

El lunes, durante su presentación ante la Comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados, la secretaria de Estado explicó que la "reducción que estamos haciendo es para este año, lo que no implica que no podamos discutir en forma diferente el presupuesto para el año que viene,(...) eso depende de cómo esté la economía. Y una de ellas van a ser las becas del magíster y posdoctorado en el extranjero".

La ministra explicó que la decisión se enmarca en el plan de austeridad fiscal del Gobierno, con una reducción del 3% en cada ministerio, donde la cartera de Ciencia experimentará una caída significativa, pasando de 588 mil millones a 565 mil millones de pesos.

"La idea es reforzar nuestras universidades y usar el financiamiento de becas al extranjero en lugares donde es más oportuno y también más valioso, como es el doctorado", puntualizó Lincolao, quien aclaró que el programas de becas de doctorado se mantiene vigente hasta ahora, no así los de magíster y postdoctorado, consignó Emol.

El programa de Becas Chile fue creado en 2008, durante el primer Gobierno de Michelle Bachelet, para que alumnos pudieran continuar sus estudios en el extranjero.

Opiniones divididas en la comunidad científica

La medida del Gobierno ha sido criticada por diversos sectores, especialmente desde la comunidad científica, desde donde recordaron que la inversión de Chile en esta área apenas alcanza el 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB).

No obstante, Cecilia Hidalgo, Premio Nacional de Ciencias Naturales, consideró razonable realizar cambios al sistema de Becas Chile: "Respecto al recorte de las becas de magíster en el extranjero, yo estoy bastante de acuerdo, porque las universidades chilenas han desarrollado programas excelentes de magíster en prácticamente todas las áreas. No se justifica enviar ahora, en este tiempo, magíster al extranjero", aseveró.

"Respecto al postdoctorado, pienso que lo que hay que hacer es la posibilidad de generar un programa de postdoctorado que sea mixto, en que los estudiantes puedan hacer parte de su estadía postdoctoral en Chile y parte en el extranjero", agregó la expresidenta de la Academia Chilena de Ciencias.

"Eso asegura la internacionalización de la ciencia chilena, no desvincula a los estudiantes mientras están haciendo el postdoctorado de lo que está sucediendo con la ciencia en Chile y, además, tiene un costo menor, porque no hay que financiar la estadía completa en el extranjero", complementó.

Exministros concuerdan sobre riesgos de aplicar la medida

Andrés Couve, exministro de Ciencia durante el Gobierno de Sebastián Piñera, fue más cauteloso y señaló que "a pesar de que ya hemos consolidado los programas nacionales, no tenemos toda la oferta necesaria y los estudiantes tienen que ir a buscar esas nuevas tendencias en otros países. Lo que tenemos que hacer es una estrategia de cómo vamos a fortalecer el ecosistema nacional, no recortar".

Por su parte, Flavio Salazar, extitular de Ciencia durante la Administración de Gabriel Boric, indicó que la "posibilidad de jóvenes chilenos talentosos de salir a formarse a centros internacionales es una oportunidad que el país debiese poder seguir aprovechando".

"Pueden ser oportunidades importantes que se pierden. Probablemente no va a ser el único programa que vea recortes, porque eso no cubre el 3% del presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología; por lo tanto, lo más probable es que vaya a haber recortes en otros programas", alertó.