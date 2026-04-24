Plan de Reconstrucción Nacional bajo fuego cruzado: Del oficialismo a los municipios

El Plan de Reconstrucción Nacional sigue como el eje central del debate político en el Palacio de La Moneda, generando una serie de críticas y defensas que atraviesan el espectro político.

En el marco de este debate, este viernes el Presidente José Antonio Kast salió en defensa de la bullada iniciativa y uno de sus principales impulsores, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en medio de cuestionamientos a su gestión para alcanzar grandes acuerdos en el Congreso.

Aunque estás críticas han surgido también desde el propio oficialismo, Kast respaldó a su secretario de Estado y aseguró que "no podría reconocer ninguna de las falencias graves que alguien señale del ministro Quiroz".

Además, respecto a la gestión al interior del Ejecutivo, afirmó que "la relación entre los ministros del Comité Político ha sido muy buena".

El Presidente Kast respaldó a Quiroz frente a señalamientos de insuficiencias para forjar acuerdos en el Congreso, valorando la cohesión del equipo de ministros. (FOTO: ATON)

El Mandatario subrayó también la naturaleza del proyecto, indicando que, si bien es "importante y relevante, por ningún motivo el no tener éxito en uno u otro proyecto paraliza un gobierno".

"Ha habido discusiones, conversaciones y se han planteado inquietudes (...) Hasta ahora diría que ha habido un buen diálogo y esperamos que siga así, (porque) queremos que sea un diálogo serio", puntualizó.

Tensiones en la derecha: Libertarios y el "monstruo" de las concesiones

Pese a este llamado al diálogo, la preparación de esta legislación sigue enfrentando cuestionamientos políticos, como los expresados desde el Partido Nacional Libertario, que no vio con buenos ojos la concesión del Ejecutivo con el Partido de la Gente (PDG).

El diputado libertario Pier Karlezi, integrante de la Comisión de Hacienda, fue crítico con el accionar del Gobierno, señalando que "está creando un monstruo" con las propuestas recogidas desde el PDG.

Por su parte, Johannes Kaiser, timonel del partido y excandidato presidencial, expresó este viernes, tras reunirse con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, las expectativas de su sector si desde el Ejecutivo les "entregarán algo".

Desde Libertarios expresaron su descontento por las concesiones otorgadas a otras formaciones, negando ser partícipes de prácticas de coacción en sus demandas. (FOTO: ATON)

"Estamos pidiendo para la ciudadanía que haya ciertos alivios que permitan vivir con más tranquilidad lo que es esta crisis económica y energética que ha sido heredada, y, en esa materia, esperamos tener de parte del ministro un oído abierto", solicitó el líder de Libertarios.

"Ahora, nosotros no somos un partido que se dedique a la extorsión política, no tomamos rehenes como otros", añadió el líder de Libertarios, que no detalló a quien iba dedicada la frase.

Alcaldes de izquierda alzan la voz por el impacto municipal

En tanto, la ofensiva de la oposición se ha amplificado con las voces de alcaldes de izquierda, preocupados por una de las medidas más discutidas de la megareforma del Gobierno: la eliminación de las contribuciones para mayores de 65 años en la primera vivienda.

"Esta medida tal y como se plantea no es solo una patada en la cara a todos los municipios de Chile, sino que por sobre todo una patada en la cara a las clases más pobres de nuestro país", acusó el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, advierte un severo deterioro en servicios básicos debido a recortes presupuestarios planteados. (FOTO: ATON)

Según advirtió el jefe comunal, "nuestros vecinos nos piden más pavimentación y no tenemos recursos para pavimentar más. Nuestros vecinos nos piden que las plazas estén verdes y no tenemos más recursos para regar nuestras plazas. Nuestros vecinos nos piden mayor atención en los centros de salud y no tenemos más recursos hoy para poder contratar mayor personal de salud".

Finalmente, concluyó que, en un contexto de estrechez y desigualdad, la reducción de presupuestos municipales "nos va a afectar a los municipios de Chile y va a afectar directamente a la gente".

El Presidente Kast, en respuesta a estas inquietudes, afirmó que "va a haber aportes al Fondo Común Municipal" y llamó a seguir avanzando en el trámite legislativo de esta megareforma.