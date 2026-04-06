Caída de portón deja a cuatro estudiantes lesionados durante manifestación en Puente Alto

Cuatro menores de edad, tres mujeres y un hombre, resultaron lesionados este lunes luego de la caída de un portón de acceso en el Colegio San Carlos de Aragón, en la comuna de Puente Alto.

De acuerdo con información policial, el incidente se registró cerca de las 13:20 horas, en medio de una manifestación que se desarrollaba desde la mañana a las afueras del establecimiento educacional, como publicó Emol.

La movilización había comenzado alrededor de las 8:50 horas, cuando estudiantes y apoderados se congregaron para exigir la renuncia del director del recinto, tras ser sorprendido teniendo relaciones sexuales con una profesora al interior de una sala de clases.

Según antecedentes, cerca de 150 personas participaron en la protesta, la que se desarrolló de manera pacífica y sin interrupciones al tránsito vehicular ni peatonal.

En ese contexto, y por causas que se investigan, el portón de acceso vehicular del establecimiento cayó de forma imprevista, dejando a cuatro estudiantes con lesiones de carácter leve.

Carabineros señaló que el hecho fue accidental, descartando preliminarmente la intervención de terceros en la caída de la estructura.

Producto de la emergencia, se registraron restricciones de tránsito en el sector. Se aplicó una reducción de pista en la calzada sur de avenida San Carlos, en dirección oriente, a la altura del recinto educacional.