Alessandri insistió en "reubicar" a los alumnos destacados hasta "refundar" el Instituto Nacional

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, volvió a referirse este sábado a la situación del Instituto Nacional, tras amenazar con cerrarlo si no se logra un acuerdo con los estudiantes y continúen las tomas y los hechos de violencia, y ahora planteó una "refundación" del emblemático liceo.

El jueves, en un encuentro con otros jefes comunales, aseguró que "se acabaron los 205 años de historia si no hay un acuerdo", y ayer viernes reafirmó la idea señalando que es una posibilidad que "no se puede sacar de la mesa".

En ese contexto, a través de su cuenta de Twitter, Alessandri aseguró que "seguiremos buscando acuerdos para recuperar el Instituto Nacional, pero si no prospera, hay que ser realistas y pensar en medidas drásticas como refundar. El Instituto Nacional del futuro debe ser mixto, seleccionar a los mejores, con una malla acorde a los tiempos, un vehículo de movilidad social".

De todos modos, sostuvo este sábado en entrevista con Las Últimas Noticias que "el colegio ya está prácticamente cerrado, porque en todo mayo y junio no hubo clases. (...) El cierre ya ocurrió cuando vemos a una comunidad aterrorizada por un grupo de alumnos que le impide a la institución funcionar por dos meses consecutivos (...) todos los días había un evento distinto".

