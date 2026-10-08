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Tópicos: País | Educación | Colegios

Aluvión: Mineduc suspendió clases en 10 comunas de la RM

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La medida se alinea con la alerta roja vigente para las mismas zonas, por el riesgo de remoción de masas, a raíz de las intensas lluvias.

Aluvión: Mineduc suspendió clases en 10 comunas de la RM
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El Ministerio de Educación confirmó que no solamente Las Condes tendrá clases suspendidas este viernes 9 de octubre, a raíz del aluvión que afectó a la comuna del sector oriente.

La autoridad -en línea con la alerta roja que emanó de Senapred, por nuevas lluvias y riesgo en las quebradas- detalló que la medida también afecta a:

  • San José de Maipo
  • Puente Alto
  • Pirque
  • La Florida
  • Peñalolén
  • La Reina
  • Lo Barnechea
  • Vitacura
  • Colina

La orden involucra a "todo tipo de establecimientos, de educación parvularia y escolar".

La autoridad está monitoreando el efecto de la lluvia en las quebradas de la zona precordillerana de Santiago, en medio de "las condiciones climáticas que afectan la zona", y que motivaron el paso de un aluvión que arrastró vehículos particulares y del transporte público, en el sector de San Carlos de Apoquindo.

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