Aluvión: Mineduc suspendió clases en 10 comunas de la RM

El Ministerio de Educación confirmó que no solamente Las Condes tendrá clases suspendidas este viernes 9 de octubre, a raíz del aluvión que afectó a la comuna del sector oriente.

La autoridad -en línea con la alerta roja que emanó de Senapred, por nuevas lluvias y riesgo en las quebradas- detalló que la medida también afecta a:

San José de Maipo

Puente Alto

Pirque

La Florida

Peñalolén

La Reina

Lo Barnechea

Vitacura

Colina

La orden involucra a "todo tipo de establecimientos, de educación parvularia y escolar".

La autoridad está monitoreando el efecto de la lluvia en las quebradas de la zona precordillerana de Santiago, en medio de "las condiciones climáticas que afectan la zona", y que motivaron el paso de un aluvión que arrastró vehículos particulares y del transporte público, en el sector de San Carlos de Apoquindo.