Vacaciones de invierno 2026: Revisa las fechas del receso escolar en cada región

Las vacaciones de invierno 2026 ya tienen fechas definidas y, a diferencia de otros años, no serán iguales para todo el país, ya que el receso escolar variará según la región e incluso algunas zonas tendrán una semana adicional de descanso.

La programación fue establecida por el Ministerio de Educación dentro del calendario escolar y considera las características climáticas y sanitarias de cada territorio, especialmente durante el periodo en que aumentan las enfermedades respiratorias.

De esta forma, mientras gran parte del país tendrá dos semanas de vacaciones, las regiones de Aysén y Magallanes contarán con tres semanas de receso. En ambos casos, las vacaciones comenzarán el lunes 29 de junio y se extenderán hasta el viernes 17 de julio, con retorno a clases el lunes 20.

Cabe destacar que las fechas también cambian según la ubicación geográfica, ya que algunas regiones del centro y sur iniciarán el descanso a fines de junio, mientras que en parte del norte el receso comenzará durante julio.

Calendario de vacaciones de invierno 2026 por región:

Región de Arica y Parinacota: del lunes 13 al viernes 24 de julio (regreso a clases el 27 de julio).

Región de Tarapacá: del lunes 13 al viernes 24 de julio (regreso a clases el 27 de julio).

Región de Antofagasta: del lunes 6 al viernes 17 de julio (regreso a clases el 20 de julio).

Región de Atacama: del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio (regreso a clases el 6 de julio).

Región de Coquimbo: del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio (regreso a clases el 6 de julio).

Región de Valparaíso: del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio (regreso a clases el 6 de julio).

Región Metropolitana: del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio (regreso a clases el 6 de julio).

Región de O'Higgins: del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio (regreso a clases el 6 de julio).

Región del Maule: del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio (regreso a clases el 6 de julio).

Región de Ñuble: del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio (regreso a clases el 6 de julio).

Región del Biobío: del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio (regreso a clases el 6 de julio).

Región de La Araucanía: del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio (regreso a clases el 6 de julio).

Región de Los Ríos: del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio (regreso a clases el 6 de julio).

Región de Los Lagos: del lunes 6 al viernes 17 de julio (regreso a clases el 20 de julio).

Región de Aysén: del lunes 29 de junio al viernes 17 de julio (regreso a clases el 20 de julio).

Región de Magallanes y la Antártica Chilena: del lunes 29 de junio al viernes 17 de julio (regreso a clases el 20 de julio).

Quienes quieran revisar el calendario completo y el detalle por región pueden hacerlo en el sitio oficial del Gobierno.