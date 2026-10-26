Denuncias por maltrato entre estudiantes han aumentado 9% en 2026

La Superintendencia de Educación recibió 14.058 denuncias entre enero y septiembre de 2026, que representa una disminución de 5,5% respecto del mismo período del año pasado ,pero incluyen un aumento de 9% en lo referente a situaciones de maltrato entre estudiantes.

La institución precisó que 11.142 denuncias corresponden a materias relacionadas con convivencia educativa, equivalentes al 79,3% de las registradas a nivel nacional.

Si bien la convivencia continúa concentrando la mayor parte de las denuncias, el análisis mostró cambios relevantes en las situaciones reportadas por las comunidades, destacando el aumento de denuncias por maltrato entre estudiantes, que pasaron de 3.552 casos en los primeros tres trimestres de 2025, a 3.870 en los de 2026, un crecimiento de 9%.

Asimismo, se muestra que el maltrato a párvulos y estudiantes sigue siendo la principal materia reportada, con 6.041 casos, aunque la estadística disminuyó respecto al año anterior (6.128). Siguen, asimismo, las denuncias por discriminación, que alcanzan los 1.746 ingresos; y los reclamos asociados a medidas disciplinarias registran un incremento, pasando de 1.144 a 1.492 casos.

A nivel regional, la Región Metropolitana concentró la mayor cantidad de denuncias por convivencia educativa, seguida por Valparaíso y Biobío.

Ley de Convivencia Educativa y Ley de Escuelas Protegidas

La Superintendencia relevó que para enfrentar la situación -en julio y agosto- entraron en vigencia la Ley N°21.809, sobre convivencia educativa, y la Ley N°21.827, conocida como Ley de Escuelas Protegidas, que incorporaron medidas para prevenir hechos de violencia, abordar conflictos y resguardar ambientes adecuados para el aprendizaje.

El superintendente Mauricio Irarrazabal destacó que "los datos muestran que las comunidades educativas siguen enfrentando desafíos importantes en materia de convivencia, especialmente en las relaciones entre estudiantes. Por eso, es fundamental trabajar tempranamente en la prevención de los conflictos y en la construcción de espacios de respeto donde todos puedan desarrollarse y aprender".

"Hoy los establecimientos cuentan con nuevas herramientas para abordar estas situaciones. La Ley de Convivencia Educativa y la Ley de Escuelas Protegidas entregan lineamientos y mecanismos que contribuyen a generar entornos más seguros. Como Superintendencia, nuestra misión es acompañar y orientar a estudiantes, docentes, directivos y las familias, para que estas herramientas se utilicen de la mejor manera", concluyó.