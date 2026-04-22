Estudiantes intentaron tomar el Liceo de Aplicación en rechazo a "Escuelas Protegidas"

Estudiantes del Liceo de Aplicación de Santiago realizaron un intento de toma este miércoles en rechazo al proyecto de ley "Escuelas Protegidas", impulsado por el Gobierno y que está avanzando ya en la Cámara de Diputadas y Diputados.

La acción fue anunciada por el Centro de Estudiantes mediante redes sociales, apuntando especialmente contra la revisión de mochilas: "Esta es una medida de presión directa para que esta ley no sea aprobada", dijeron.

De acuerdo al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro, en los hechos participaron cerca de 200 estudiantes. No obstante, el establecimiento fue entregado a las autoridades durante esta misma tarde.

No hubo detenidos ni mayores incidentes en el lugar, excepto la rotura de una mampara producto de un "pelotazo".

Autoridades confirmaron que la jornada escolar para este jueves se realizará de manera normal.

Codina llamó a "desenmascarar a quienes instrumentalizan los conflictos"

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, llegó al lugar y destacó que el diálogo con los estudiantes del liceo fue "en muy buen tono".

"He concurrido junto a la directora del SLEP, también había docentes que nos acompañaron en el recorrido. Nos reunimos con el Centro de Estudiantes, con la Seremi de Educación y acaba también de concurrir el Seremi de Seguridad. Lo que hemos hecho es no solamente un recorrido, sino sobre todo escucharnos", señaló el exacalde de Puente Alto.

"Hay un clamor histórico por recuperar la educación pública. Lo único que les pedimos a esos estudiantes es que entiendan que solo a través del diálogo, y no de las tomas, vamos a lograr construir una mejor educación pública... Muchas veces hay personas que tratan de manipular sus sueños", advirtió.

En esta línea, "hay que hacer un llamado a desenmascarar que quienes manipulan e instrumentalizan los conflictos en el ámbito de la educación: lo que están haciendo es destruyendo un espacio que tiene que ser armónico, es un hogar para los estudiantes", planteó.

Respecto al rechazo de los estudiantes a la iniciativa del Ejecutivo, Paulina Retamales, directora del SLEP Santiago Centro, comentó: "Estamos mandatados a implementar las políticas públicas. Esto hoy día está en discusión, y dependiendo de cómo avance es también cómo se va a aplicar en cada comunidad educativa".

"Esta es una ley que faculta a los espacios educativos, y desde ahí las conversaciones con las comunidades educativas son fundamentales. Así también lo señala la Ley de Convivencia Escolar", recordó.

La cuasi toma en el liceo también apuntó al deterioro de las dependencias. Al respecto, Retamales explicó que "son principalmente en baños, y tiene que ver también con situaciones que han ocurrido y que fueron traspasadas desde ya hace muchos años".

"Nosotros, como SLEP, presentamos ya un proyecto de conservación, que fue aprobado por la Dirección de Educación Pública y hoy día se encuentra en la etapa de aprobación de presupuesto desde la Dipres, pero esto ya va en un avance importante", destacó.