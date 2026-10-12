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Tópicos: País | Educación | Colegios

Mineduc suspendió clases para este martes en 12 colegios de Las Condes

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La Seremi de Educación metropolitana detalló que la medida busca "facilitar los trabajos de remoción (del aluvión) y resguardar la seguridad de las comunidades educativas".

Mineduc suspendió clases para este martes en 12 colegios de Las Condes
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El Ministerio de Educación informó la suspensión de clases para el martes 13 de octubre en un grupo de colegios y jardines infantiles ubicados en la comuna de Las Condes, en el marco del retiro de escombros tras el aluvión que afectó al sector de San Carlos de Apoquindo.

A través de un comunicado, la Seremi de Educación de la Región Metropolitana detalló que la medida busca "facilitar los trabajos de remoción y así resguardar la seguridad de las comunidades educativas, a propósito del aluvión registrado".

Los colegios sin clases para dicha jornada son los siguientes:

  • Colegio San Francisco del Alba
  • Scuola Italiana Vittorio Montiglio
  • Colegio San Francisco de Asís
  • Colegio Wenlock
  • Colegio Redland
  • Colegio Cordillera de Las Condes
  • Colegio William Kilpatrick
  • Colegio Padre Hurtado y Juanita de los Andes
  • Colegio Cumbres
  • Colegio Nuestra Señora del Loreto
  • Colegio Virgen de Pompeya
  • Colegio San Nicolás de Myra

Asimismo, la medida afecta a los siguientes jardines infantiles: 

  • Ganbaru
  • Bambú
  • Waldorf Gabriela Mistral
  • El Otoñal
  • Montessori Rayhue IV
  • General Blanche
  • El Alba
  • Runningbrook
  • Greenery House

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