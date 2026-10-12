Mineduc suspendió clases para este martes en 12 colegios de Las Condes
La Seremi de Educación metropolitana detalló que la medida busca "facilitar los trabajos de remoción (del aluvión) y resguardar la seguridad de las comunidades educativas".
La Seremi de Educación metropolitana detalló que la medida busca "facilitar los trabajos de remoción (del aluvión) y resguardar la seguridad de las comunidades educativas".
El Ministerio de Educación informó la suspensión de clases para el martes 13 de octubre en un grupo de colegios y jardines infantiles ubicados en la comuna de Las Condes, en el marco del retiro de escombros tras el aluvión que afectó al sector de San Carlos de Apoquindo.
A través de un comunicado, la Seremi de Educación de la Región Metropolitana detalló que la medida busca "facilitar los trabajos de remoción y así resguardar la seguridad de las comunidades educativas, a propósito del aluvión registrado".
Los colegios sin clases para dicha jornada son los siguientes:
Asimismo, la medida afecta a los siguientes jardines infantiles: