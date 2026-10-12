Mineduc suspendió clases para este martes en 12 colegios de Las Condes

El Ministerio de Educación informó la suspensión de clases para el martes 13 de octubre en un grupo de colegios y jardines infantiles ubicados en la comuna de Las Condes, en el marco del retiro de escombros tras el aluvión que afectó al sector de San Carlos de Apoquindo.

A través de un comunicado, la Seremi de Educación de la Región Metropolitana detalló que la medida busca "facilitar los trabajos de remoción y así resguardar la seguridad de las comunidades educativas, a propósito del aluvión registrado".

Los colegios sin clases para dicha jornada son los siguientes:

Colegio San Francisco del Alba

Scuola Italiana Vittorio Montiglio

Colegio San Francisco de Asís

Colegio Wenlock

Colegio Redland

Colegio Cordillera de Las Condes

Colegio William Kilpatrick

Colegio Padre Hurtado y Juanita de los Andes

Colegio Cumbres

Colegio Nuestra Señora del Loreto

Colegio Virgen de Pompeya

Colegio San Nicolás de Myra

Asimismo, la medida afecta a los siguientes jardines infantiles: