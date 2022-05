Ministro de Educación: "Las justas demandas no pueden vincularse con actos de violencia"

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, marcó una diferencia entre las demandas de los estudiantes de colegios públicos y los hechos de violencia que han rodeado ciertas manifestaciones relacionadas, como la quema de micros y el amago de incendio en el Instituto Nacional este lunes.

"Cualquiera de estos hechos le hace daño a la democracia", aseveró en Lo que Queda del Día de Cooperativa, y precisó que "la reivindicación, el requerimiento y las justas demandas -que nosotros compartimos, porque sabemos que hay un déficit de infraestructura o de cualquier otro servicio que necesiten los estudiantes, como el de alimentación- no pueden vincularse con actos de violencia en ningún caso".

En cuanto al alumno del Liceo de Aplicación que quedó en internación provisoria por incendiar buses, Ávila dijo desconocer en detalle el manual de convivencia de ese establecimiento, "pero si el estudiante ha sido sorprendido al interior (cometiendo un delito), claramente eso tiene una sanción".

El ministro aclaró que en estos casos, "las respuestas, al menos las nuestras, son todas de carácter educativo, porque no somos los responsables de la seguridad, que es una situación que ocurre fuera del establecimiento".

Por otra parte, ante la alerta del gobernador metropolitano, Claudio Orrego, por estos hechos, sostuvo que "no sé si esto sepulta a la educación pública (...) ojo con esto: la educación pública no son sólo los emblemáticos que están en el eje de la Alameda, que lamentablemente causan un deterioro de la vida cívica muy importante, pero no son toda la educación pública".

Ávila aseguró que "hacer funcionar los órganos internos que democratizan las escuelas", como es el caso en la negociación por mejoras al INBA, servirá para atajar el problema, así como "tener muy claro quiénes son los estudiantes, y si es que lo son" los responsables de algunos destrozos, lo que está en investigación.

CONDONACIÓN DEL CAE CONTEMPLARÍA BENEFICIO PARA QUIENES ESTÁN AL DÍA

En tanto, el ministro descartó "adelantar el esquema o componentes" del proyecto de ley que propondrá la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE), que sigue en elaboración y está siendo socializado con distintas carteras.

"Es importante aclarar es que tenemos distintos tipos de deudores y deudoras: hay aquellos que están al día; aquellos que tienen situaciones más complejas; aquellos que desertaron y no terminaron sus carreras; los niveles de ingreso (...) y lo que sí tenemos muy claro es que todos los deudores y deudoras han sido afectados por esta mala política", zanjó, de momento.

Respecto a deudores que ya dejaron de pagar sus respectivas cuotas a la espera de la medida, el secretario de Estado adelantó que "va a haber un beneficio para todos y todas las deudoras con ciertas distinciones: para quienes están al día en sus pagos, quienes tienen condiciones personales y particulares que puedan ser acreditadas".