Modo Aula: Mineduc lanzó campaña sobre fin de uso de celulares en colegios

El Ministerio de Educación lanzó este miércoles la campaña "Modo Aula", en el marco de la nueva ley que regula y prohíbe el uso de equipos celulares en la sala de clases.

De esta forma, en la educación parvularia está estrictamente prohibido el uso de pantallas, mientras que hay excepciones en los casos de educación básica y media, como la comunicación con las familias por motivos de salud y su uso en actividades pedagógicas.

"Si el alumno tiene algún tipo de necesidad educativa especial que precise un vínculo directo con la familia o tenga una enfermedad que establezca la dependencia familiar, se permite el uso de celular. También se puede utilizar con fines pedagógicos", dijo el ministro de Educación, Nicolás Cataldo.

Los implementos que están incluidos en esta ley son: Teléfonos celulares y smartphones, tablets de uso personal, relojes inteligentes (smartwatch) con conexión a internet o mensajería, y cualquier otro dispositivo portátil similar que permita una comunicación personal permanente.

La normativa, que incluye a los profesores, comenzará a regir este 1 de marzo, y los establecimientos tendrán hasta fines de junio para ajustar sus reglamentos internos.

"Tendrán que actualizar esas normativas para definir cuáles son los usos pedagógicos (de los celulares) y la forma en que éstos se darán adelante", añadió Cataldo.

Comunidades alaban la medida

Escolares y apoderados destacaron la medida: Al prohibir los dispositivos, "así podemos socializar más entre compañeros", dijo a Cooperativa una estudiante.

Una apoderada, por su parte, añadió que "es buena la medida, para que los niños interactúen entre ellos y no pasar tanto en las redes sociales. Usarlas los aísla de conocerse".

Otro niño afirmó que lleva consigo su celular al colegio porque "se va solo para allá", pero sostiene que "siempre juega en el recreo" y que "deja el celular en la mochila para después llamar a su mamá" al término de la jornada.