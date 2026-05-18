Ratifican multa contra Santiago por dichos de exrector del INBA sobre alumnos TEA
"Parece colegio diferencial, más del 60% son hueones con TEA", dijo Gonzalo Saavedra en un audio que motivó una sanción de la Superintendencia de Educación.
"Parece colegio diferencial, más del 60% son hueones con TEA", dijo Gonzalo Saavedra en un audio que motivó una sanción de la Superintendencia de Educación.
La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la multa por 100 UTM (cerca de 7 millones de pesos) contra la Municipalidad de Santiago, en calidad de sostenedor del Internado Nacional Barros Arana (INBA), a raíz de los comentarios despectivos que hizo un exrector interino sobre los alumnos con trastorno del espectro autista (TEA).
La Superintendencia de Educación sancionó a la municipalidad porque el liceo no se ciñó íntegramente a su reglamento de convivencia escolar frente a los dichos de Gonzalo Saavedra.
En un audio que circuló entre la comunidad escolar, Saavedra afirmaba que el INBA "parece colegio diferencial, más del 60% son hueones con TEA; o sea, no tienes ninguna posibilidad de volver a tener excelencia académica en el corto plazo, ninguna".
El hecho motivó cinco denuncias de apoderados ante el ente fiscalizador, que finalmente sancionó al sostenedor, que recurrió a la corte para revertir la decisión.
En fallo unánime, la Cuarta Sala -integrada por Jaime Balmaceda, Paola Díaz y Manuel Luna- descartó que la Superintendencia de Educación hubiera actuado ilegalmente, o que su sanción fuera desproporcionada.
Saavedra ejercía de forma interina la rectoría del INBA a raíz de la suspensión de la anterior autoridad.