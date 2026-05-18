Ratifican multa contra Santiago por dichos de exrector del INBA sobre alumnos TEA

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la multa por 100 UTM (cerca de 7 millones de pesos) contra la Municipalidad de Santiago, en calidad de sostenedor del Internado Nacional Barros Arana (INBA), a raíz de los comentarios despectivos que hizo un exrector interino sobre los alumnos con trastorno del espectro autista (TEA).

La Superintendencia de Educación sancionó a la municipalidad porque el liceo no se ciñó íntegramente a su reglamento de convivencia escolar frente a los dichos de Gonzalo Saavedra.

En un audio que circuló entre la comunidad escolar, Saavedra afirmaba que el INBA "parece colegio diferencial, más del 60% son hueones con TEA; o sea, no tienes ninguna posibilidad de volver a tener excelencia académica en el corto plazo, ninguna".

El hecho motivó cinco denuncias de apoderados ante el ente fiscalizador, que finalmente sancionó al sostenedor, que recurrió a la corte para revertir la decisión.

En fallo unánime, la Cuarta Sala -integrada por Jaime Balmaceda, Paola Díaz y Manuel Luna- descartó que la Superintendencia de Educación hubiera actuado ilegalmente, o que su sanción fuera desproporcionada.

Saavedra ejercía de forma interina la rectoría del INBA a raíz de la suspensión de la anterior autoridad.