Revisa las regiones que suspendieron las clases este viernes

Debido al intenso sistema frontal que golpea a diversas zonas del país, el Ministerio de Educación amplió la medida de suspensión de clases para este viernes 17 de julio.

En esta ocasión, se integran las regiones de Atacama, Ñuble, Biobío y La Araucanía a la paralización de funciones, con el objetivo de minimizar riesgos para los estudiantes y trabajadores de la educación.

La medida es de carácter preventivo y regirá para los establecimientos públicos y privados, de los niveles de educación parvularia, básica y media.

Esta resolución complementa la decisión tomada el pasado martes, cuando ya se había confirmado la misma restricción para las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule.

Con esta actualización, gran parte del país se mantendrá sin clases presenciales para evitar traslados peligrosos y posibles afectaciones derivadas de las precipitaciones.