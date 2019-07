Rubilar apelará tras revés en la querella por amenazas contra Alessandri

La intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, anunció que apelará ante la Corte de Apelaciones por la querella que presentó contra quienes resulten responsables por las supuestas amenazas de muerte contra el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, que se publicaron en las redes sociales del presidente del centro de alumnos del Instituto Nacional, Rodrigo Pérez.

En un fallo de primera instancia, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró inadmisible la acción judicial y cuestionó a la autoridad regional por exponer el rostro y los datos del joven estudiante, que es menor der edad.

"La resolución lo que dice son dos cosas importantes: uno, que no se puede pronunciar al respecto del fondo de si este hecho constituye o no un delito, por lo tanto no se ha despejado si hay un delito o no. Lo que sí tenemos claro es que hay una víctima, que es el alcalde Alessandri", dijo Rubilar.

"Lo segundo que dice es que efectivamente cree que, dado que no hay alteraciones del orden público y la seguridad, nosotros no podemos querellarnos como intendencia de la Región Metropolitana. Vamos a apelar nuestro derecho a querellarnos en la Corte de Apelaciones, y aspiramos profundamente a que la Corte, una vez más, revoque la sentencia de este juez en particular", añadió la intendenta.

La jefa regional aseguró que el mismo juez ya le rechazó una querella por un delito más simple, pero que ella también consideró como una resolución errada, dado que la Corte de Apelaciones revocó esa resolución.

Pérez criticó arrogancia de Rubilar: No puede seguir metiendo las patas

Por su parte, el dirigente estudiantil llamó a la intendenta Rubilar a disculparse y la criticó por farandulizar la discusión por la educación pública.

"(La intendenta) tiene la arrogancia de deslegitimar a un juez de la República. No es posible que la intendenta siga metiendo las patas de esa manera. Nosotros consideramos que es sumamente importante que ella tenga la diligencia de pedir disculpas, porque hoy día se está pasando a llevar mi integridad y también se está desviando la discusión, farandulizando la discusión, armando un circo y un montaje", comentó Rodrigo Pérez.

El presidente de los estudiantes del Instituto Nacional adelantó que este viernes presentará un recurso judicial, aunque de momento no está claro mediante cuál figura lo hará, aunque analiza un recurso de protección o incluso una querella en contra de la misma intendenta.

Defensoría de la Niñez valoró resolución del tribunal

Asimismo, el fallo del Séptimo Tribunal de Garantía ordenó oficiar a la Defensoría de la Niñez por este caso.

La titular de este organismo, Patricia Muñoz, valoró la resolución del tribunal por declarar inadmisible la querella de la intendenta metropolitana y reafirmó las críticas del juez de garantía contra la intendenta.

"La difusión pública de imágenes de niños, niñas y adolescentes y de contextos en los cuales se pueden favorecer conductas que perjudiquen sus derechos y el ejercicio de estos nos parece que no debe proceder y no debe realizarse no solo por una autoridad pública, sino que por nadie, particularmente los medios de comunicación cumplen un rol en la materia", aseveró.

"Estamos esperando que nos llegue formalmente la resolución, sin perjuicio que eso ya es una declaración que como defensoría hemos sostenido desde hace mucho tiempo en distintos ámbitos de acción", enfatizó.

La querella