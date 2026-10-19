Sistema frontal: Ejecutivo suspendió clases en 48 comunas en cuatro regiones para este martes

El Gobierno decretó la suspensión de clases para este martes en 48 comunas, distribuidas entre las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, ante el pronóstico de precipitaciones intensas en breve período de tiempo y el peligro de remociones en masa y aluviones en sectores precordilleranos.

Tras la sesión del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) en dependencias de Senapred, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que también se adoptaron medidas preventivas como el cierre temporal del sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, y evacuaciones en campamentos de Talagante, Puente Alto y Lo Barnechea.

Las comunas con suspensión de clases son las siguientes:

Región de Coquimbo (10 comunas)

Provincia de Elqui: Vicuña y Paihuano.

Provincia de Limarí: Ovalle, Monte Patria, Río Hurtado y Punitaqui.

Provincia de Choapa: Salamanca, Los Vilos, Illapel y Canela.

Región de Valparaíso (16 comunas)

Provincia de Los Andes: Los Andes, Calle Larga, Rinconada y San Esteban.

Provincia de San Felipe: Catemu, Putaendo y Santa María.

Provincia de Petorca: Cabildo, Petorca y La Ligua.

Provincia de Quillota: Quillota y La Calera.

Provincia de Marga Marga: Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué.

Región de O'Higgins (12 comunas)

Provincia de Cachapoal: Mostazal, Codegua, Machalí, Rancagua, Requínoa, Rengo, Malloa, San Vicente, Pichidegua y Coltauco.

Provincia de Colchagua: San Fernando, Chimbarongo.

Región Metropolitana (10 comunas)

La medida rige en las comunas cordilleranas y precordilleranas que se mantienen bajo alerta roja: Las Condes, San José de Maipo, Lo Barnechea, Vitacura, La Reina, Peñalolén, La Florida, Puente Alto y Pirque.

Cierre de San Carlos de Apoquindo y evacuaciones en campamentos

El subsecretario Pavez detalló que, a partir de las 10 de la mañana de este martes, se dispondrá un perímetro de seguridad especial en el sector de San Carlos de Apoquindo, donde quedará prohibido el ingreso y circulación de todo tipo de vehículos motorizados.

Asimismo, se instruyó que las viviendas que sufrieron daños severos en el aluvión ocurrido el 8 de octubre no cuenten con moradores en su interior, con el fin de resguardar la vida y la integridad física de las familias.

Además, la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, en coordinación con los municipios correspondientes, ejecutará evacuaciones preventivas a contar del mismo horario en el campamento Ribera del Río (Talagante); los campamentos Valle Hermoso y El Sueño de Todos (Puente Alto), y de los sectores de Huallalolén, Vaca muerta y Ñilhue (Lo Barnechea).