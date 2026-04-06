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Tópicos: País | Educación

Concurso de Red Bull busca convertir ideas de jóvenes chilenos en emprendimientos globales

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

En otra edición de "Esa es la idea" de Cooperativa, Sofía Giraudo, cofundadora de FirstJob, abordó el valor de la ejecución en los emprendimientos.

La jurado de la iniciativa destacó la importancia de adaptar los proyectos según las necesidades reales del mercado.

Concurso de Red Bull busca convertir ideas de jóvenes chilenos en emprendimientos globales
 Red Bull (Referencial)

"El noventa por ciento del éxito de una buena idea va a ser la ejecución", afirmó Giraudo.
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Sofía Giraudo, cofundadora de FirstJob, explicó en Cooperativa cómo transformar conceptos en negocios rentables y analizó su rol como jurado en Red Bull Basement -certamen que premia la innovación estudiantil- y su propia trayectoria.

En conversación con Esa es la idea, precisó que el concurso busca propuestas con impacto social o medioambiental. Giraudo enfatizó que no se requiere un producto terminado, sino potencial.

"Esta es la iniciativa perfecta para gente a la que se le ocurren buenas ideas, pero no sabe cómo validarlas", detalló.

Para la experta, el equipo detrás del proyecto es fundamental. Giraudo subrayó que "el noventa por ciento del éxito va a ser la ejecución" y la forma de desarrollarlo. La resiliencia y motivación son competencias claves que busca observar en los jóvenes talentos postulantes.

Giraudo recordó los inicios de su empresa y la importancia de escuchar. "Hay que tener capacidad para cuestionarse hacia dónde va el proyecto", sugirió. Advirtió que el ego inicial puede cegar, por lo cual recibir asesoría de mentores experimentados resulta un paso indispensable.

Finalmente, instó a resolver problemas reales de los clientes. "Lo importante es solucionar el dolor por el que el usuario está dispuesto a pagar", concluyó. El certamen internacional ofrece la oportunidad de llegar a Silicon Valley, conectando ideas locales con redes de expertos.

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