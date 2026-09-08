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Tópicos: País | Presidente Kast

Kast elogió a Meloni por longevidad de su mandato "en una época donde la política se tornó errática"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El Presidente sostuvo que "no es casualidad" el récord de la primera ministra italiana, que el viernes alcanzó los 1.413 días en el poder.

"Compartimos sus valores y respetamos su liderazgo. Sabemos lo que significa gobernar con firmeza mientras se defienden la familia, la seguridad y la soberanía nacional", dijo.

Kast elogió a Meloni por longevidad de su mandato
 @joseantoniokast (X)

Durante la campaña presidencial, Kast señaló a la gobernante italiana como uno de sus referentes a nivel internacional. Y en febrero, ya como mandatario electo, la visitó en Roma.
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El Presidente José Antonio Kast elogió a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, por haber alcanzado el viernes el récord de permanencia de su mandato -que llegó a los 1.413 días-, "en una época donde la política se ha vuelto errática".

"No es casualidad que Giorgia Meloni sea hoy la líder que más tiempo ha permanecido como Primera Ministra en la Italia moderna. Su trabajo es consistencia, principios y saber exactamente hacia dónde se va", posteó el Mandatario en su cuenta personal de X.

"En una época donde la política se ha vuelto errática, ella ha demostrado una solidez admirable. Cuatro años de gobierno no son números en un papel: son decisiones día a día, manteniendo el rumbo sin ceder", destacó.

"Compartimos sus valores y respetamos su liderazgo. Desde Chile sabemos lo que significa gobernar con firmeza mientras se defienden la familia, la seguridad y la soberanía nacional", expresó el exrepublicano, que cerró su mensaje enviando a la primera ministra "un abrazo y compromiso de profunda amistad".

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