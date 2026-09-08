Kast elogió a Meloni por longevidad de su mandato "en una época donde la política se tornó errática"

El Presidente José Antonio Kast elogió a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, por haber alcanzado el viernes el récord de permanencia de su mandato -que llegó a los 1.413 días-, "en una época donde la política se ha vuelto errática".

"No es casualidad que Giorgia Meloni sea hoy la líder que más tiempo ha permanecido como Primera Ministra en la Italia moderna. Su trabajo es consistencia, principios y saber exactamente hacia dónde se va", posteó el Mandatario en su cuenta personal de X.

"En una época donde la política se ha vuelto errática, ella ha demostrado una solidez admirable. Cuatro años de gobierno no son números en un papel: son decisiones día a día, manteniendo el rumbo sin ceder", destacó.

"Compartimos sus valores y respetamos su liderazgo. Desde Chile sabemos lo que significa gobernar con firmeza mientras se defienden la familia, la seguridad y la soberanía nacional", expresó el exrepublicano, que cerró su mensaje enviando a la primera ministra "un abrazo y compromiso de profunda amistad".