Kast elogió a Meloni por longevidad de su mandato "en una época donde la política se tornó errática"
El Presidente sostuvo que "no es casualidad" el récord de la primera ministra italiana, que el viernes alcanzó los 1.413 días en el poder.
"Compartimos sus valores y respetamos su liderazgo. Sabemos lo que significa gobernar con firmeza mientras se defienden la familia, la seguridad y la soberanía nacional", dijo.
Durante la campaña presidencial, Kast señaló a la gobernante italiana como uno de sus referentes a nivel internacional. Y en febrero, ya como mandatario electo, la visitó en Roma.