La importancia de comenzar a fomentar el emprendimiento en universitarios

En una nueva edición de Esa es la idea en Cooperativa, Carlos Varela, director de Emprendimiento de la UDD, profundizó en cómo las casas de estudio deben ir más allá del currículum para crear un ecosistema que impulse la innovación y el desarrollo desde sus aulas.

Para Varela, un ecosistema universitario debe ser permeable y estar vinculado con el exterior, permitiendo generar redes, crecimiento e inversión. Esto evita que los proyectos queden desconectados de la realidad del territorio en el que buscan generar un impacto real y sostenible.

El punto de partida, sin embargo, es la propia comunidad. "Esa es nuestra primera obligación como universidad: partir por nuestros alumnos", afirmó. Este enfoque se traduce en una amplia oferta de cursos y talleres prácticos que potencian la creatividad y las ideas del estudiantado.

El objetivo principal, más que solo crear empresas, es la formación de "habilidades emprendedoras que son fundamentales, aunque no vayas a crear tu propia empresa", destacó. Estas competencias, como el pensamiento crítico, son claves para el desarrollo de cualquier profesional en el siglo XXI.

Esta cultura de apoyo es inclusiva y abierta a todos. "Todo alumno que llegue a nosotros con al menos una idea es bienvenido a ser apoyado", aseguró el director, explicando que reciben desde proyectos simples hasta complejas startups tecnológicas, sin distinción en la etapa inicial.