Luis Eduardo Escobar: Fue un gran error invertir más en educación universitaria que en preescolar

Luis Eduardo Escobar, exjefe económico de la campaña de Jeannette Jara, señaló en El Primer Café que Chile cometió un "gran error" al priorizar la destinación de recursos a la educación superior en lugar de hacerlo con la de la primera infancia.

Lamentó que nuestro país no ha "logrado desarrollar una institucionalidad que permita mejorar la calidad de la educación" de manera efectiva, situación que supone un serio problema para el mercado laboral frente a la irrupción masiva de la inteligencia artificial.

"Yo creo que uno de los grandes errores que se cometió (en Chile en los últimos años) fue haber invertido más en educación universitaria que en educación preescolar, porque está ampliamente demostrado alrededor de todo el mundo —los primeros estudios en esta materia son del Banco Mundial de la década del 60 o principios de los 70— que la inversión inicial en los primeros tres o cuatro años de vida de los niños es fundamental si uno quiere tener capacidad de aprendizaje", explicó.

El experto indicó que la cuestión educacional "es una de las áreas en las cuales los chilenos no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en cómo enfrentar el desafío".

Como resultado, "nos va pésimo en las pruebas internacionales", y hasta los ingenieros tienen dificultades para entender un simple "set de instrucciones", porque no son capaces de interpretar bien lo que leen.

"Aquí tenemos un desafío bien grande", pues "la cuarta revolución industrial, con la tecnología de la información y la digitalización, va a afectar profundamente el mercado laboral: muchos estudios dicen que el 30 ó 40 por ciento de la gente podría perder su empleo", especialmente "los trabajos más bien de escritorio, en que la gente es fácilmente reemplazable (por la inteligencia artiicial)... Tenemos un serio problema y no hemos sido capaces de enfrentarlo", enfatizó el integrante de la fundación Chile 21.

Libertad y Desarrollo: Los trabajadores no son capaces de competir con la IA

Macarena García, economista senior de Libertad y Desarrollo, opinó que "Chile está muy al debe en productividad y en capital humano para desarrollar un trabajo adecuado en un mundo en que hay tecnologías de la información", como demuestran las cifras de analfabetismo funcional: de personas que saben leer y escribir, pero no entienden lo que leen.

"Si a eso le sumamos una fuerza laboral que en parte importante no tiene condiciones para una productividad elevada, y le sumamos que además tenemos la competencia con la inteligencia artificial, es una mezcla muy mala", planteó.

En este escenario, "¿qué le pasa a la gente, al mercado laboral, a los trabajadores que no son capaces de competir (con la IA) y que no tienen las competencias (para las exigencias del mundo moderno)?", se preguntó.

Hasta ahora, "yo no veo que se estén implementando políticas en serio, adecuadas, entendiendo el problema que se nos viene: si yo hoy día (como empresario) tengo que contratar gente y no tiene las competencias, me sale mucho más barato, fácil, sin problemas, sin Ley Karin, sin acoso, contratar inteligencia artificial, pues. O sea, estamos haciendo el caldo perfecto para tener muchos más problemas estructurales en el mercado laboral que los que tenemos hoy día", alertó García en Cooperativa.