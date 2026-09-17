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Tópicos: País | Educación | Profesores

Programa "Hazlo con IA" inicia expansión a docentes y Latinoamérica

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Juan Eduardo Carmach, director de Sofofa Capital Humano, abordó en Cooperativa la nueva etapa de estas capacitaciones gratuitas a trabajadores.

En lo inmediato, busca acercarse a miles de profesores chilenos y llevar las primeras etapas del curso a otros cuatro países de la región.

Programa
 Hazlo con IA

"A nadie le sobra el tiempo", remarcó Juan Eduardo Carvacho al explicar la necesidad de automatizar procesos laborales.

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Juan Eduardo Carmach, director de Desarrollo Futuro del Trabajo de Sofofa Capital Humano, abordó en Cooperativa la nueva etapa del proyecto Hazlo con IA, orientado a aplicar soluciones digitales en tareas laborales clave.

El ejecutivo indicó en Esa es la Idea que la iniciativa ya suma 151 mil aprobados, antes de aclarar que "no es un curso de IA, sino que de cómo tú haces las tareas específicas de tu trabajo utilizando inteligencia artificial generativa, y eso cambia todas las reglas del juego", al permitir elevar sustancialmente el desempeño.

Respecto al nuevo enfoque educativo del programa, Carmach adelantó que comenzará con los docentes, buscando optimizar sus labores administrativas, pues "queremos que los profes pasen más tiempo con los alumnos en el aula".

"Se trata de que no se lleven las evaluaciones para la casa, y que el profe no esté sobrecargado", puntualizó el directivo.

En paralelo, el programa llegará a Uruguay, Argentina, Colombia y México, y se proyectan alianzas estratégicas junto al Sence, con miras a que Chile sea "el laboratorio de adopción de inteligencia artificial más grande del Sur Global".

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