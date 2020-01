Ministra Cubillos pidió "transparentar" cómo ocurrió filtración de la PSU de Historia

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, pidió que se transparente cómo ocurrió la filtración de una de las formas de la Prueba de Selección Universitaria de Historia, que obligó su cancelación la semana pasada y devino en la posterior judicialización por parte de jóvenes que se vieron afectados por ello.

Este jueves el vicepresidente del Consejo de Rectores, Aldo Valle, junto a miembros del Demre y el Ejecutivo, acudió este jueves hasta la comisión de Educación de la Cámara Baja para explicar los detalles del nuevo aplazamiento de las restantes PSU y la suspensión del mencionado examen optativo.

En la instancia, Valle descartó que el CRUCh vaya a "reconsiderar" aplicar la prueba de Historia.

En este marco, Cubillos, quien no asistió a la instancia legislativa –sí lo hizo el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas-, manifestó que, siendo "muy clara, ninguna solución compensa la injusticia a la que se vieron expuestos jóvenes por esta filtración de la PSU de Historia".

En ese sentido, "nosotros creemos que es fundamental, si se quiere recuperar la confianza en la PSU, en el Demre y en el sistema de admisión, que se sepa con total transparencia cómo se produjo la filtración, quiénes son los responsables y cuáles van a ser las sanciones".

Las otras PSU, las obligatorias de Lenguaje y Matemática, y la optativa de Ciencias, fueron reagendadas para el próximo 27 y 28 de enero, debido al boicot de la semana pasada: este viernes el Demre notificará, vía correo electrónico, a aquellos jóvenes que podrán rendirlas, en caso de que les hayan quedado pendientes, o repetirlas, de acuerdo con las actas de incidencias de los locales.

🔸Ahora expone en la Comisión de Educación por situación de la PSU Valentina Miranda, vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios - CONES.

Cones descarta llamar a "boicot" en las nuevas fechas

Desde la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, su vocera Valentina Miranda enfatizó que "el objetivo de la movilización fue poner en la palestra una de las demandas históricas del movimiento estudiantil que es el fin a la PSU, y lamentablemente si no nos siguen escuchando las movilizaciones van a seguir".

Dentro de ese reclamo, recordó que "mandamos una carta al Demre una semana antes de la prueba y lamentablemente la reunión vino una semana después".

De todas maneras, aseguró que como Cones "no vamos a llamar a boicotear la PSU en la próxima ronda de pruebas que haya", no obstante, apuntó que ellos no determinan si "los estudiantes se van a movilizar; los territorios hablaron y creo que en esa nueva ronda de PSU van a volver a hablar".

Corte de La Serena se declara incompetente y remite recurso a Santiago

En tanto, en la judicialización del examen de Historia, la Corte de Apelaciones de La Serena se declaró incompetente respecto a un recurso de amparo presentado en contra del Demre y del CRUCh, y lo remitió a la Corte de Apelaciones de Santiago, al considerar que la decisión del Consejo de cancela dicha prueba ocurrió en la capital, por lo que es jurisdicción de ese ttribunal de lazada.