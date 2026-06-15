Reimagina: "Necesitamos pasar de relaciones transaccionales a poner al estudiante por delante"

Ana María Raad, directora ejecutiva de Fundación Reimagina, abordó en Esa es la Idea de Cooperativa el premio Innovación Social 2026, otorgado por el Foro Económico Mundial por su impacto social en más de 900 escuelas vulnerables del continente.

La innovación social requiere articular diversos sectores del ecosistema. Raad explicó que las soluciones aisladas no bastan para problemas complejos. Según la directora, la clave reside en "vincular a varios actores mediante la confianza", permitiendo que empresas, gobiernos y fundaciones colaboren estrechamente.

El modelo busca escalar iniciativas exitosas en todo el continente. Hasta la fecha, han impactado positivamente en 900 establecimientos vulnerables. "América Latina es un gran invernadero de innovaciones", sostuvo Raad, destacando el enorme potencial creativo que existe para transformar la educación.

La colaboración desplaza las lógicas competitivas tradicionales en el sector social. Se busca un propósito común: el bienestar de los estudiantes. Para lograrlo, Raad enfatizó que es vital "pasar de una relación transaccional a poner al estudiante por delante" en cada decisión.

El premio de Innovación Social 2026 impulsa nuevos desafíos para Reimagina. La organización pretende seguir sumando aliados estratégicos. Con transparencia y compromiso institucional, el objetivo es consolidar un sistema donde la calidad pedagógica sea accesible para todos los niños y jóvenes latinoamericanos.