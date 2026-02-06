Carabineros detuvo a un hombre sospechoso de robar y causar destrozos en el Liceo María Luisa Bombal, ubicado en el sector de Playa Ancha.

El hecho fue detectado a través de las cámaras de seguridad del establecimiento, mientras se desarrollaban rondas preventivas en el lugar. El segundo involucrado logró huir hacia una quebrada y permanece prófugo.

Desde el SLEP Valparaíso estimaron en cerca de 10 millones de pesos el monto necesario para reparar los daños y retomar las clases con normalidad durante marzo, debido a las múltiples afectaciones registradas en la infraestructura del liceo.

La encargada de infraestructura del servicio, Karla Ordoñez, señaló que "como Servicio Local ya iniciamos las gestiones y trabajos necesarios en nuestro liceo para asegurar la continuidad del servicio educativo".

En paralelo, la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros realiza diligencias para identificar al resto de los responsables, mientras que el SLEP presentó los antecedentes ante el Ministerio Público para perseguir penalmente el delito.

