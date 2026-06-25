Unió matemática y "Minecraft": Liceo chileno está entre los 10 más innovadores del mundo

El Liceo Bicentenario de Excelencia Oriente de Rengo, ubicado en la Región de O'Higgins, fue seleccionado entre las 10 escuelas finalistas del World's Best School Prizes 2026, uno de los reconocimientos educativos más importantes a nivel mundial que distingue a establecimientos que están transformando la educación en distintas categorías.

El establecimiento compite en la Categoría Innovación gracias al desarrollo de "Matecraft", una metodología pedagógica que integra la lógica de los videojuegos con el aprendizaje matemático mediante misiones, desafíos y resolución de problemas.

"Este logro valida años de trabajo sistemático orientado a la mejora continua, la innovación pedagógica y la búsqueda constante de nuevas estrategias que permitan fortalecer los aprendizajes de nuestros estudiantes", destacó Mónica Alvial, directora del establecimiento.

"(Asimismo), es el resultado del esfuerzo conjunto de directivos, docentes, asistentes de la educación, estudiantes, familias y colaboradores, quienes han demostrado que la innovación no solo consiste en incorporar nuevas metodologías, sino también en creer firmemente en los alumnos", agregó.

El liceo forma parte de la red de establecimientos Bicentenario y atiende a cerca de 975 estudiantes de educación básica y media, provenientes mayoritariamente de contextos socioeconómicos vulnerables.

"Felicitaciones al Liceo Bicentenario de Excelencia Oriente de Rengo por haber sido seleccionado dentro del Top 10 de los World's Best School Prizes. Han demostrado que las escuelas chilenas se encuentran verdaderamente entre las mejores del mundo", afirmó Vikas Pota, fundador de la organización que promueve el premio, T4 Education.

"Hoy es más importante que nunca que nuestras escuelas formen a los líderes que necesitaremos para enfrentar enormes desafíos, desde el aumento de los conflictos bélicos y la creciente desigualdad, hasta el populismo y la crisis climática", señaló.

¿Cómo nació "Matecraft"?

La cultura escolar del Liceo Bicentenario de Excelencia Oriente de Rengo se caracteriza por el trabajo colaborativo entre docentes y estudiantes, el desarrollo de proyectos interdisciplinarios y la implementación de metodologías activas que conectan los contenidos curriculares con los intereses de los jóvenes. En este contexto, surgió "Matecraft".

Tras el regreso a clases presenciales luego de la pandemia, el equipo docente del liceo detectó una disminución en la motivación de los estudiantes, dificultades para reconectarse con el aprendizaje y brechas significativas en Matemática.

Frente a este escenario, docentes del Departamento de Matemática comenzaron a explorar nuevas formas de enseñanza a partir de los intereses de los propios estudiantes, en particular de séptimo y octavo básico.

Con esto, en colaboración con estudiantes del liceo, identificaron el potencial educativo del juego "Minecraft" como una herramienta capaz de promover la colaboración, la creatividad y la resolución de problemas.

Así nació "Matecraft", una metodología que transforma los contenidos matemáticos en experiencias de aprendizaje basadas en desafíos, misiones y trabajo colaborativo. La iniciativa contó con financiamiento gracias al premio Elige Innovar -organizado por Elige Educar-, permitiendo su implementación a partir de 2022.

"Uno de los principales desafíos al inicio fue convencer a las familias de que esta metodología podía generar aprendizajes profundos", reconoce la docencia del liceo.

"Uno de los principales desafíos al inicio fue convencer a las familias de que esta metodología podía generar aprendizajes profundos en Matemática y que no se trataba simplemente de jugar", reconoció Francisca Morales, profesora del ramo del Liceo Bicentenario de Excelencia Oriente de Rengo.

Sin embargo, "con el tiempo, los resultados obtenidos por los estudiantes permitieron que los apoderados confiaran en la propuesta. Hoy, "Matecraft" es un sello distintivo de nuestro establecimiento y una experiencia que muchas familias valoran y esperan", resaltó.

Durante los últimos cinco años, "Matecraft" ha beneficiado a más de 600 estudiantes del establecimiento, además de más de 300 estudiantes de otras comunidades educativas y más de 50 docentes que han conocido y replicado la experiencia.

Además, uno de los principales impactos observados ha sido la recuperación de la confianza de los estudiantes en sus propias capacidades para aprender matemáticas, consolidándose como una práctica pedagógica permanente en 16 cursos.

El exitoso paso de los establecimientos chilenos por el galardón

World's Best School Prizes es un reconocido galardón promovido por T4 Education que tiene como objetivo reconocer, celebrar y difundir las experiencias de escuelas que están generando cambios profundos en la vida de sus estudiantes y comunidades en todo el mundo.

El premio reconoce a escuelas en cinco categorías: Innovación, Acción Ambiental, Superación de la Adversidad, Colaboración con la Comunidad y Promoción de Vidas Saludables.

En 2025, el colegio Kingston College de Concepción se transformó en finalista de este premio en la categoría de Acción Ambiental. En tanto, en 2022, la Escuela Emilia Lascar de Peñaflor fue reconocida en los World's Best School Prizes como ganadora en la Categoría Innovación, lo que la convirtió en la escuela más innovadora del mundo ese año.

El Liceo Bicentenario de Excelencia Oriente de Rengo ahora competirá por convertirse también en la escuela más innovadora del mundo. Para ello, deberá avanzar en una segunda etapa de evaluación, donde además existirá una votación abierta al público.