Consultas a la IA sobre cobros del CAE se dispararon un 287%

En medio de la controversia por los procesos de cobro del CAE, se ha reactivado el debate público y también un fuerte aumento en la búsqueda de información por parte de los ciudadanos: según Searchbrand.ai, hubo un aumento de 287% en las consultas relacionadas con el tema en plataformas de IA durante el último mes.

El análisis consideró más de 15.000 consultas efectuadas en plataformas como ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude y AI Overviews, permitiendo identificar cuáles son las principales inquietudes de las personas frente al actual escenario de cobros y endeudamiento estudiantil.

La principal preocupación de los usuarios está relacionada con el estado de sus obligaciones financieras. De hecho, el 44% de las consultas estuvo orientado a determinar el monto adeudado, revisar saldos pendientes o comprender cómo se calcula la deuda vigente.

En segundo lugar, un 27% de las preguntas estuvo asociado a las consecuencias del incumplimiento de pago, incluyendo eventuales embargos, acciones de cobranza y retenciones.

A su vez, un 16% buscó información sobre mecanismos de regularización o renegociación, mientras que un 9% consultó por beneficios estatales o posibles cambios al sistema. El 4% restante, en tanto, se concentró en aspectos jurídicos relacionados con la deuda.

Asimismo, el estudio detectó que el 63% de las preguntas reflejó preocupación o incertidumbre respecto de las consecuencias económicas asociadas al CAE, mientras que solo una fracción menor estuvo vinculada al debate legislativo o a eventuales reformas del sistema.

Otro de los hallazgos más relevantes es que ocho de cada diez consultas correspondieron a situaciones personales específicas, reflejando que los usuarios utilizan cada vez más las plataformas de inteligencia artificial para obtener orientación preliminar frente a problemas financieros complejos.

Entre las consultas más frecuentes identificadas por el estudio destacan: "¿Cómo saber cuánto debo del CAE?,¿Cómo se calcula mi deuda vigente?,¿Me pueden embargar por no pagar?,¿Qué ocurre si llevo años en mora?,¿Es posible renegociar la deuda?" y "¿Cómo puedo regularizar mi situación financiera?".

"El 71% de las consultas está relacionado con conocer el monto adeudado o los efectos de mantener la deuda impaga"

"Las consultas muestran que, frente a temas complejos como el CAE, las personas están utilizando cada vez más la IA para entender cómo determinadas decisiones pueden afectar su situación financiera", señaló Hussam Sufan, CEO de Searchbrand.ai.

En este contexto, "la principal preocupación no está en el debate político, sino en las consecuencias concretas para su bolsillo. De hecho, el 71% de las consultas está relacionado con conocer el monto adeudado o los efectos de mantener la deuda impaga", precisó.

Según explicó Felipe Almeida, CMO de Searchbrand.ai, "estos datos evidencian que los modelos de lenguaje conversacionales han reemplazado a la búsqueda tradicional y a los portales públicos de información como el canal de asesoría jurídica y económica primaria ante situaciones críticas de endeudamiento familiar".

"El CAE, al ser un tema ciudadano muy sensible, está impulsando a cada vez más usuarios a recurrir a la IA, ya que estas plataformas les permiten plantear su situación particular y obtener respuestas contextualizadas de manera inmediata", afirmó.

El estudio concluye que, mientras persista la incertidumbre en torno al financiamiento estudiantil y los procesos de cobranza, las consultas vinculadas a endeudamiento, regularización financiera y beneficios estatales continuarán posicionándose entre los temas de mayor crecimiento dentro de las plataformas de inteligencia artificial utilizadas por los chilenos.