Ignacio Sánchez: La clave para acortar las carreras está en la educación inicial

Ignacio Sánchez, exrector de la Pontificia Universidad Católica, desmenuzó en Cooperativa los factores a erradicar o aminorar para no alargar en exceso las carreras universitarias en nuestro país, poniendo especial foco en la formación inicial.

"La duración regular de las carreras en Chile, cuando uno las compara con otros países del mundo, tiene diferencias porque en nuestro país, los estudiantes salen con su grado académico y además, con su titulo profesional, lo que en otros países depende de otras agencias", planteó en El Diario de Cooperativa, poniendo como ejemplo el caso de Estados Unidos, donde "se obtiene la licenciatura o después el grado académico, pero la habilitación profesional en Medicina, Derecho u otras carreras profesionales las dan otras agencias".

Asimismo, el actual presidente de la Fundación Aequalis observó que "en nuestro país también tenemos algunas dificultades que se está avanzando en solucionar: el sistema del Estado pide cinco años para una carrera profesional, cuando debiera pedir solamente cuatro en algunas situaciones. Eso se está modificando, y va a ayudar a que haya posibilidades de trabajo en el sistema público después de los cuatro años".

"Obviamente hay brechas académicas desde la etapa escolar. Por eso siempre se dice que la inversión en Educación Inicial y Escolar temprana es muy importante para nivelar la cancha, y que los estudiantes lleguen a la Educación Superior mejor formados", pues de lo contrario, "tenemos que ocupar el primer semestre o parte del primer año para nivelar esos contenidos que no han existido".

En ese sentido, Sánchez relevó que "la formación de los profesores y tener un profesor de muy buena calidad en frente de estudiantes es el factor decisivo, y por lo tanto, tenemos que apostar por la formación docente y la formación inicial, para que los niños puedan ir precozmente al sistema educacional, para apoyar a las familias -particularmente a las más vulnerables- entregándoles todos los contenidos necesarios".



Ignacio Sánchez en el Encuentro por Chile 2024. (Foto: ATON)

Con ese fin, estimó que "todos los aspectos que van a favorecer la educación inicial son relevantes: la Ley de Sala Cuna Universal, el hecho de que los estudiantes cuenten con Educación Parvularia de muy buena calidad, y que la Educación Básica tenga muy buenos profesores y directores de establecimientos".

Por otro lado, el exrector también apuntó a la integración entre el pregrado y el posgrado como una alternativa para acortar las carreras: "Hay contenidos en que hay que hacer un análisis al interior de las universidades, y que perfectamente se pueden entregar en el posgrado. De hecho, nuestra universidad (la PUC) ha integrado varias carreras donde hay contenidos de magíster que hace unos años se entregaban en pregrado, para alivianar ese currículum y tener etapas".

Por último, el profesional advirtió que "en muchas carreras y universidades hay retrasos importantes en los procesos de titulación. Y tanto los estudiantes como las universidades tenemos que ponernos muy de acuerdo en no alargar una carrera que puede durar cinco años y termina revisándose en siete. Es decir, hay un compromiso del estudiante y la institución de lograr titulaciones oportunas".