Innovo, la "incubadora de negocios" de la USACh que fomenta la transferencia tecnológica

En conversación con Esa es la idea, de Cooperativa, el coordinador de innovación de Innovo USACh, Diego San Martín, abordó el rol que cumple la "incubadora de negocios" de la Universidad de Santiago de Chile (USACh) que opera como un nexo estratégico entre el conocimiento académico y las demandas del entorno.

"Es una institución de más de 20 años, referente en el ecosistema. Fue una decisión institucional que la USACh tomó hace 20 años para poder tener una mirada anticipatoria a los desafíos de la diversificación de la matriz productiva (...) Esencialmente, lo que hacemos es ser ese actor bisagra que conoce muy bien lo que sucede dentro de la universidad con nuestros desarrollos, tecnología, nuestros centros, y conectar esas capacidades con los desafíos que hay en el territorio", explicó San Martín.

Además de abordar problemáticas urbanas, de seguridad y transporte en el sector poniente de Santiago mediante soluciones colaborativas, Innovo USACh articula su labor con programas de pregrado e iniciativas de fomento. Entre sus avances recientes destaca el lanzamiento de la aceleradora DeepTech "Exalta", orientada a impulsar la inversión privada y la internacionalización de tecnologías de alta complejidad.

Este despliegue se ve respaldado por el reciente hito legislativo de la Ley de Transferencia Tecnológica, publicada en septiembre, que permite que las instituciones de educación superior creen o participen en empresas dedicadas a comercializar patentes, tecnologías y resultados de investigación.

"La ley, de alguna u otra forma, habilita que podamos aprovechar estas oportunidades que Innovo y la Universidad de Santiago empezaron a cosechar hace 20 años", afirmó San Martín.