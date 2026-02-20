Síguenos:
Tópicos: País | Educación | Universidades

Ministro Cataldo pide "último esfuerzo" para aprobar el fin al CAE

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Se han sacado leyes completas en menos tiempo", sostuvo el secretario de Estado.

Ministro Cataldo pide
 ATON

La JUNAEB inició la entrega de útiles a estudiantes vulnerables y proyecta completar la distribución entre marzo y comienzos de abril, según informó su directora nacional.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, llamó a despachar el proyecto de Financiamiento de la Educación Superior (FES), proyecto emblema de la administración del Presidente Gabriel Boric que sigue entrampado en la Comisión de Educación del Senado.

El secretario de Estado indicó que "no me parece razonable que finalmente el debate sea si lo firma un presidente u otro. Lo importante es avanzar en la política pública. Ahora, sí me importa que esto se avance y se avance luego".

"Yo invito nuevamente a la oposición a que hagamos el último esfuerzo, se puede. Entonces, yo vuelvo a insistir, nos queda tiempo antes de que termine este Gobierno para legislar, vamos a hacer todo el esfuerzo, así nos mandató el Presidente y lo hemos conversado con la futura ministra", emplazó.

Cataldo añadió que "el FES ya está aprobado en primer trámite y está en un segundo trámite ya con las audiencias concluidas, es decir, podríamos dar los pasos legislativos necesarios considerando los acuerdos que se han llegado".

"Se han sacado leyes completas en menos tiempo", finalizó.

 

Inicio del año escolar y útiles escolares

El Ministerio de Educación de Chile, junto a otros organismos estatales, desplegó una campaña informativa ante el retorno a clases con el objetivo de evitar cobros indebidos en listas escolares.

La normativa vigente establece que los establecimientos no pueden exigir marcas específicas ni obligar a comprar en un proveedor determinado, así como tampoco solicitar artículos de aseo u oficina.

Además, los uniformes deben tener precios accesibles y no estar asociados a un único vendedor. En esta línea, La Superintendencia de Educación informó que las denuncias por estas materias han disminuido y hoy representan solo el 0,3% del total de reclamos.

En apoyo a las familias, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) inició la distribución de sets de útiles para estudiantes vulnerables. "El día 16 de febrero ya comenzamos a repartir la entrega de útiles escolares a distintas regiones. Esperamos que este proceso termine en el mes de marzo, principios de abril", señaló su directora nacional, Camila Rubio.

