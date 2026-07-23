Santiago es la segunda mejor ciudad para estudios universitarios de Latinoamérica, según ranking

Santiago se ubicó como la segunda mejor ciudad de América Latina para estudiar educación superior, según la edición 2026 del ranking QS Best Student Cities.

El estudio analiza factores como la actividad empresarial, la asequibilidad, la calidad de las universidades de la ciudad y las opiniones de los estudiantes actuales.

Fue así como la capital chilena alcanzó el puesto 55 a nivel mundial, posición que la mantiene entre las principales urbes de la región pese a descender cinco lugares en la clasificación global.

El primer lugar del continente se lo llevó Buenos Aires, que ocupó el lugar 35 del listado, con una puntuación general de 73,3, resultado que destacó el prestigio de sus universidades, la alta valoración de sus egresados por parte del mercado laboral y la experiencia que ofrece a quienes cursan estudios superiores.

El informe también relevó aspectos como la oferta cultural y la conectividad, factores que contribuyen a mantener su atractivo para estudiantes nacionales e internacionales.

En total, siete ciudades latinoamericanas lograron ubicarse entre las 150 mejores del mundo, con Santiago y Buenos Aires a la cabeza, seguidas por Ciudad de México, São Paulo, Monterrey, Bogotá y Lima.

A nivel mundial, Seúl encabezó el ranking por segundo año consecutivo, seguida por Tokio y Londres, respectivamente.

Mejores 10 ciudades para estudiantes a nivel mundial