Tesorería flexibiliza convenios para pagar deuda del CAE: ¿Cómo acceder?

Una buena noticia para miles de personas anunció la Tesorería General de la República (TGR) gracias a nuevas y más flexibles condiciones para regularizar deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), facilitando el acceso a convenios de pago ajustados a la realidad económica de cada contribuyente.

Como ha sido informado anteriormente, más de 500 mil personas mantienen deudas CAE en mora y la TGR ha iniciado acciones de cobro para perseguir su recuperación, por lo que se espera que este nuevo convenio permita que más deudores puedan ordenarse financieramente y cumplir de manera responsable con el Fisco, con condiciones más accesibles.

Convenios por tramos de ingreso

Quienes tienen ingresos de hasta un millón de pesos podrán acceder a un convenio con un pie desde 1 UTM ($70.588 al mes de mayo) y pagar en cuotas del mismo monto entre 12 y 24 meses.

En el caso de quienes ganan entre uno y dos millones, se establece un pie que será el monto menor entre el 10% de la deuda o un millón de pesos y cuotas mensuales que correspondan al 10% de su sueldo.

En tanto, para ingresos entre dos y cinco millones, se considerará un pie del mínimo entre el 10% de la deuda o 1,5 millones y cuotas también ajustadas al 10% del ingreso.

De esta forma, se busca que los pagos sean más proporcionales, abordables y sostenibles en el tiempo, facilitando su cumplimiento, evitando que la deuda siga creciendo y dando una oportunidad concreta de regularización.

Cabe mencionar que, para todos los tramos de renta, en caso de caducidad por no pago, se otorgará una segunda oportunidad, ahora con 1,5 veces las condiciones anteriores.

Sin embargo, para dos convenios caducados con dos veces las condiciones anteriores -y en caso de caducar este tercer convenio,- no será posible tomar nuevos convenios.

"Acompañar el proceso con soluciones alcanzables"

El tesorero general de la República, Hernán Nobizelli, destacó estas medidas, al plantear que han "flexibilizado los convenios pensando en las personas, para que nadie quede fuera de la posibilidad de regularizar su situación. Nuestro foco es acompañar este proceso con soluciones alcanzables".

"La TGR busca seguir recuperando recursos fiscales, así como también entregar soluciones concretas de pago que permitan a las personas regularizar su situación de manera ordenada y acorde a su realidad económica", añadió.

Por su parte, el jefe de la División de Operaciones y Atención Ciudadana, Miguel Rojas, explicó que "este nuevo esquema permite adaptar los pagos a la capacidad económica de cada persona, lo que mejora significativamente las opciones de acceso a regularización por vía convenio".

En tanto, el jefe de la División de Cobranzas, Aquiles Jara, enfatizó que "la invitación es a informarse adecuadamente para tomar las decisiones más convenientes a sus intereses y aprovechar las condiciones más favorables para ponerse al día y evitar así las complejidades propias de gestiones de cobranza".

Para acceder, las personas pueden ingresar a tgr.cl/cae o acudir a las oficinas de TGR a lo largo del país, donde podrán conocer su situación y optar a estas nuevas facilidades.