Montes consideró "extraño" recorte de Hacienda al Fondo de Emergencia Transitorio del Minvu

El exministro de Vivienda Carlos Montes expresó esta jornada que le parece "extraño" el recorte de más de 17 mil millones de pesos que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, instruyó aplicar al Fondo de Emergencia Transitorio (FET) para la reconstrucción de Viña del Mar tras los incendios de 2024.

El antecesor de Iván Poduje llegó esta mañana a la Comisión de Vivienda del Senado para explicar los alcances del informe 421 de la Contraloría sobre el Plan de Emergencia Habitacional impulsado por el anterior Gobierno, que presuntamente advirtió de compras de terrenos con sobreprecios.

Tras la instancia, el otrora secretario de Estado conversó con la prensa sobre el particular ajuste de Quiroz: "El FET es algo que se acopló en el Presupuesto y es hasta el año 2028. Yo no conozco el recorte ni conozco su sentido, pero se trata de un Fondo de varios años, porque normalmente en el Presupuesto de cada año no se incluye lo urbano", explicó.

"El gasto de cada año es habitacional y después se van incorporando los componentes urbanos. Me parece extraño", agregó el militante socialista.

El recorte instruido por Hacienda causó una nueva polémica entre el actual titular del Minvu, Iván Poduje, y Quiroz, pues el primero no tenía conocimiento de ello, lo que generó un fuerte revuelo al interior del gabinete según The Clinic.

Respecto al informe contralor, Montes afirmó que ninguna de sus partes habla de sobreprecios en la compra de terrenos, como aseguró la prensa; e indicó que los terrenos actualmente sin proyectos reflejan la naturaleza del ciclo habitacional y no un abandono, es decir, se pueden y se van a ocupar.