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Embargo por deuda del CAE: Qué hacer legalmente ante la notificación

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La Tesorería General de la República comenzó a aplicar órdenes de embargo y retención de fondos contra los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) que perciben ingresos superiores a cinco millones de pesos mensuales. Son 1.340 personas en ese segmento que aún no han regularizado su situación.

Ante este escenario, el abogado Mario Espinosa, director legal de Grupo Defensa, entregó orientaciones concretas para quienes recibieron la notificación de cobro.

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