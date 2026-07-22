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La formación de O'Higgins para la visita a Boca Juniors en la Copa Sudamericana

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Esta es la formación de O'Higgins para visitar a Boca Juniors este jueves, desde las 20:30 horas en La Bombonera, en la ida de los play-offs de la Copa Sudamericana.

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