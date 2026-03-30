Estudiante resultó herido con arma blanca en "manifestación externa" a liceo en Ñuñoa

Un estudiante resultó herido tras un ataque con arma blanca ocurrido este lunes en las afueras del Liceo José Toribio Medina (Liceo 7) de Ñuñoa.

A través de un comunicado, la Dirección de Educación de la comuna informó que el hecho fue protagonizado por un grupo de estudiantes en una "manifestación externa al establecimiento".

"En ese contexto, uno de ellos resultó lesionado en un incidente cuyas circunstancias están siendo investigadas por las autoridades competentes", indicó Ñuñoa Educación, que confirmó también que "el establecimiento ha adoptado la suspensión preventiva de un estudiante, como medida cautelar, mientras se desarrolla la investigación".

"De confirmarse los hechos, se evaluarán las sanciones correspondientes conforme a la normativa vigente y al reglamento interno", se puntualizó en el escrito.

Ante estos hechos, la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa reiteró "su compromiso con la seguridad de la comunidad educativa y la colaboración con las autoridades".

"Tolerancia cero", dice el alcalde Sichel

Respecto a este hecho, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, afirmó que desde su administración decidieron tener "tolerancia cero contra la violencia dentro de los colegios", lamentando la agresión registrada este lunes.

Según detalló, "en el marco de jóvenes que se organizaban por manifestaciones en torno al Día del Joven Combatiente, un agresor apuñaló a otro estudiante que trataba de proteger a una compañera que estaba siendo atacada, burlada por otros compañeros".

"Esto significó que esta persona quedó con heridas, está hoy en procedimiento y estamos tomando todas las decisiones necesarias. Primero, para tomar las medidas más extraordinarias contra este estudiante y segundo, para que estos hechos de violencia, que ya no ocurren dentro del Liceo 7 pero si fuera de él, se acaben para siempre", afirmó el jefe comunal.

En esta línea, dijo que "no podemos dejar que la violencia se engendre en el sistema educativo y sobre todo que manifestaciones terminen, en este caso, en apuñalamientos entre estudiantes".

"Vamos a tomar las decisiones más drásticas posibles y terminar con lo que hoy es un dolor de la educación pública, que tiene que ver con la violencia y que la sacamos de los liceos emblemáticos de Ñuñoa, pero que se manifieste a las calles cuando algunos -con la excusa de manifestarse con hechos violentos- al final terminan ejerciendo violencia contra sus propios compañeros", cerró Sichel.