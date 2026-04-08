La directora de Pedagogía en Educación Media de la Universidad Diego Portales, Ruth Arce, abordó en el Diario de Cooperativa el proyecto de ley de Escuelas Protegidas, impulsado por el Gobierno tras recientes episodios de violencia escolar, y advirtió que medidas como la revisión de mochilas presentan dificultades prácticas, legales y de convivencia al interior de los establecimientos.

Arce también advirtió que aplicar controles masivos en establecimientos grandes implicaría cambios estructurales relevantes. "Un colegio de 2.000 estudiantes (…) los nuevos procesos tendrían que durar aproximadamente 40 minutos y ser realizado por muchas personas", ejemplificó.

Respecto al uso de tecnologías como detectores de metales, señaló que su efectividad es "limitada" y que, si bien pueden reducir el ingreso de armas, también generan efectos adversos como mayor percepción de inseguridad o la "criminalización de estudiantes, además de tensiones en la relación entre docentes y alumnos".

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