Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.5°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Educación | Violencia escolar

Formalizan a estudiante que encendió una bengala en liceo de Providencia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Se trata de un alumno del Liceo Arturo Alessandri Palma, de 16 años, quien portaba overol blanco y 19 botellas vacías con mechas al momento de su detención.

El alcalde Jaime Bellolio dijo que el menor contaba con dos expulsiones de otros colegios y acusó "violencia organizada política con el interés de destruir los liceos emblemáticos".

Formalizan a estudiante que encendió una bengala en liceo de Providencia
 ATON (referencial)

"Este es un caso bien paradigmático porque muestra esta verdadera 'silla musical' de la violencia", cuestionó el jefe comunal de Providencia.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este miércoles se llevará a cabo la formalización de un estudiante de 16 años del Liceo Arturo Alessandri Palma de Providencia, quien fue detenido ayer tras encender una bengala y ser sorprendido con elementos de fabricación de artefactos incendiarios.

El menor fue detenido mientras vestía overol blanco y portaba 19 botellas con mecha, preparadas para ser transformadas en bombas mólotov, por lo que será formalizado por el delito de accionar pirotecnia sin autorización.

"Un estudiante se puso un overol blanco y portaba 19 elementos incendiarios, botellas para hacer bombas molotov con su mecha, y además una bengala. Este es un caso además bien paradigmático porque muestra esta verdadera 'silla musical' de la violencia", cuestionó el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio.

El jefe comunal informó que el imputado contaba con dos expulsiones previas: "Es un estudiante al cual se le abrió protocolo de expulsión en segundo medio cuando estaba en el Lastarria, entró al Liceo de Aplicación y fue expulsado por violencia, y nuevamente ahora entra al Liceo Alessandri en donde comete este acto de extrema violencia", fustigó.

"Creemos que aquí hay una violencia organizada política con el interés de destruir los liceos emblemáticos de nuestro país", denunció el alcalde.

En ese sentido, Bellolio solicitó al Senado que se incorpore una indicación en el proyecto "Escuelas Protegidas": "Que aquellos que han sido expulsados por violencia extrema, no puedan entrar más a nuestros liceos emblemáticos", señaló.

Hogar de Cristo: Aumentar penas no resuelve el fondo del problema

Carola Gana, directora ejecutiva de la Fundación Súmate del Hogar de Cristo, advirtió que el aumento de medidas punitivas contra alumnos que protagonizan hechos de violencia escolar no resuelve el problema de fondo: "La exclusión educativa, (por ejemplo), cuando los jóvenes llegan a momentos en que los excluyen de las escuelas, también son excluidos de otros sistemas".

La especialista explicó que el hecho de "acompañar muy cercanamente a los jóvenes y promover el sentido de participación y pertenencia ayuda mucho a poder finalizar estas trayectorias sintiéndose ellos reconocidos. Un espacio donde se puede volver a confiar en ellos, y esa confianza tiene una respuesta en general positiva".

"La mayoría de los estudios últimamente dicen que los sistemas, mientras más punitivos se ponen, resuelven una parte del problema pero no resuelven el fondo. Cuando hay colegios que se abren a estos espacios diferentes a poder trabajar con un joven que tenga una problemática compleja, como también existen los colegios de reingreso", alertó.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada