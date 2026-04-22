Grossi y el dardo a Bachelet: "No entiendo una candidatura bajo bandera ajena"

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, abordó la carrera por la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas y marcó diferencias con otras candidaturas, entre ellas la de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, al referirse al respaldo nacional que debería tener cada aspirante.

En una entrevista con el diario trasandino La Nación, Grossi sostuvo que su postulación cuenta con el apoyo del Gobierno argentino, liderado por Javier Milei, lo que calificó como un elemento clave en su candidatura.

"No entiendo buscar otra bandera"

Consultado por el respaldo político, el diplomático afirmó que "es un orgullo" ser presentado por su país y cuestionó indirectamente a quienes no cuentan con ese apoyo.

"Yo soy argentino. No entiendo una persona que se presente bajo la bandera de otro país", señaló.

Ante la mención de la candidatura de Michelle Bachelet, Grossi evitó una crítica directa, pero reforzó su punto: "Yo no critico a nadie, pero no lo entiendo. No juzgo a nadie, pero yo soy, en uso de licencia, un miembro permanente, y muy orgulloso, del servicio exterior de la Argentina. ¿Cómo me voy a ir a buscar una bandera?".

En la misma entrevista, Grossi también abordó el debate sobre la posibilidad de que, por primera vez, una mujer lidere la ONU, tema en el que Bachelet ha sido mencionada como una de las posibles candidatas.

"El tema de la igualdad de género no es que no sea importante, pero hay un convencimiento de que no es un momento para actos simbólicos", afirmó.

En esa línea, planteó que la discusión debe centrarse en la idoneidad del candidato o candidata: "De lo que se trata es de elegir la mejor persona, hombre o mujer. ¿Quién es la mejor persona para ejercer el cargo en este momento frente al mundo que tenemos?".

Apoyo de Milei y mirada sobre la ONU

Grossi valoró además el respaldo del presidente argentino, pese a su postura crítica hacia el organismo internacional.

"Le agradezco al Presidente que me haya presentado porque, como ustedes saben, él es escéptico de las Naciones Unidas. Y he tenido conversaciones muy profundas con él sobre la ONU", explicó.

Según detalló, en esos diálogos defendió la necesidad de reformar el organismo: "Tratamos de explicar que justamente tiene esta naturaleza el organismo, que tiene que cambiar y que es posible cambiarlo".

Ayer martes intervinieron ante la ONU la candidata chilena Michelle Bachelet y el argentino Rafael Grossi. Hoy, fue el turno de la exvicepresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan y del expresidente de Senegal Macky Sall.

Está previsto que a finales de julio, tras los diálogos, los quince miembros del Consejo de Seguridad debatan a puerta cerrada sobre los candidatos y que hacia finales de año la Asamblea General formalice el nombramiento.