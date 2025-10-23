Tras desmanes en el INBA, Desbordes anuncia medidas sobre acceso e instalación de cámaras

Luego que se registraran desmanes en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, anunció medidas para "poder desbaratar, de una vez por todas, a estos grupos que tienen capturados los establecimientos".

Los desórdenes ocurrieron el miércoles, entre los que figuraron la vandalización de una camioneta del rector, la agresión a una profesora y el lanzamiento de bombas mólotov.

Ante ello, esta jornada el jefe comunal aseguró que se han reunido "con las comunidades de todos esos establecimientos", y acordaron, "a petición de ellos, (aplicar) una serie de medidas como cámaras en espacios comunes -nunca en espacios privados-; y algún tipo de control de acceso, como el usado por la Universidad de Chile en la Escuela de Ingeniería" en materia biométrica.

Asimismo, Desbordes afirmó que tienen presentadas "varias querellas" por los hechos: "Estamos trabajando con el Ministerio Público, al que le hemos pedido que se investigue quienes están detrás. Son grupos pequeños, pero hay infraestructura, logística (criminal) y recursos financieros que escapan con creces las capacidades de un joven de 15 años", sostuvo.

"Esperamos tener resultados en esas investigaciones, que son bien complejas para poder desbaratar, de una vez por todas, a estos grupos que tienen capturados los establecimientos", fustigó.

Por último, el alcalde criticó la labor del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien "guarda silencio en las cosas importantes y no se hace cargo de nada".